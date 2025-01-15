Вірменія і США підписали документ про стратегічне партнерство
Глави зовнішньополітичних відомств Вірменії і США підписали у Вашингтоні хартію про стратегічне партнерство.
Про це повідомила вірменська служба Радіо Свобода.
Перед підписанням ще в червні 2024 року відбулось засідання вірменсько-американського стратегічного діалогу.
За його підсумками ухвалили спільну заяву про наміри підвищити його до стратегічного партнерства.
"Ми створюємо комісію стратегічного партнерства, яка передбачає розширення співпраці в сферах економіки, безпеки та оборони, демократії, інклюзивності та міжособистісних відносин", – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.
Він також повідомив, що вони працюють з Вірменією для посилення зусиль із захисту суверенітету та суверенної території.
За словами Блінкена, наступного тижня до Вірменії прибуде спеціальна прикордонна група зі США для проведення спільних операцій з охорони кордону.
Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян подякував Вашингтону за зусилля, які підтримують цілісність суверенної території та незалежність держави. Єреван залишається відданим мирному порядку денному і тісно співпрацює зі США, зазначив міністр.
Мірзоян додав, що офіційний Єреван готовий працювати з новою адміністрацією США.
Нагадаємо, що кілька днів тому Вірменія ухвалила закон про початок процесу вступу країни до ЄС.