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Вірменія і США підписали документ про стратегічне партнерство

15 січня 2025, 11:38
Вірменія і США підписали документ про стратегічне партнерство
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Вже наступного тижня до Вірменії прибуде спеціальна прикордонна група зі США.

Глави зовнішньополітичних відомств Вірменії і США підписали у Вашингтоні хартію про стратегічне партнерство.

Про це повідомила вірменська служба Радіо Свобода.

Перед підписанням ще в червні 2024 року відбулось засідання вірменсько-американського стратегічного діалогу. 

За його підсумками ухвалили спільну заяву про наміри підвищити його до стратегічного партнерства. 

"Ми створюємо комісію стратегічного партнерства, яка передбачає розширення співпраці в сферах економіки, безпеки та оборони, демократії, інклюзивності та міжособистісних відносин", – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Він також повідомив, що вони працюють з Вірменією для посилення зусиль із захисту суверенітету та суверенної території.

За словами Блінкена, наступного тижня до Вірменії прибуде спеціальна прикордонна група зі США для проведення спільних операцій з охорони кордону.

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян подякував Вашингтону за зусилля, які підтримують цілісність суверенної території та незалежність держави. Єреван залишається відданим мирному порядку денному і тісно співпрацює зі США, зазначив міністр.

Мірзоян додав, що офіційний Єреван готовий працювати з новою адміністрацією США.

Нагадаємо, що кілька днів тому Вірменія ухвалила закон про початок процесу вступу країни до ЄС.

 

СШАВірменіяпартнерство

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