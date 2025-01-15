Вірменія і США підписали документ про стратегічне партнерство

Вже наступного тижня до Вірменії прибуде спеціальна прикордонна група зі США.

Глави зовнішньополітичних відомств Вірменії і США підписали у Вашингтоні хартію про стратегічне партнерство.

Про це повідомила вірменська служба Радіо Свобода.

Перед підписанням ще в червні 2024 року відбулось засідання вірменсько-американського стратегічного діалогу.

За його підсумками ухвалили спільну заяву про наміри підвищити його до стратегічного партнерства.

"Ми створюємо комісію стратегічного партнерства, яка передбачає розширення співпраці в сферах економіки, безпеки та оборони, демократії, інклюзивності та міжособистісних відносин", – заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Він також повідомив, що вони працюють з Вірменією для посилення зусиль із захисту суверенітету та суверенної території.

За словами Блінкена, наступного тижня до Вірменії прибуде спеціальна прикордонна група зі США для проведення спільних операцій з охорони кордону.

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян подякував Вашингтону за зусилля, які підтримують цілісність суверенної території та незалежність держави. Єреван залишається відданим мирному порядку денному і тісно співпрацює зі США, зазначив міністр.

Мірзоян додав, що офіційний Єреван готовий працювати з новою адміністрацією США.

Нагадаємо, що кілька днів тому Вірменія ухвалила закон про початок процесу вступу країни до ЄС.