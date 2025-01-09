Вірменія ухвалила закон про початок процесу вступу країни до ЄС

Ще влітку блок схвалив початок переговорів з Вірменією про безвізовий режим.

Уряд Вірменії на засіданні в четвер схвалив проєкт закону про вступ республіки до Євросоюзу.

У затвердженому документі говориться, що Вірменія "оголошує про початок процесу членства" в Європейському союзі.

Прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян заявив на засіданні уряду, що рішення про вступ країни в ЄС може бути прийнято лише шляхом всенародного референдуму.

"На даному етапі, до прийняття рішення про проведення референдуму, ми повинні обсудити з ЄС "дорожню карту", ми повинні розробити цю карту", - сказав Пашинян.

Місяць тому стало відомо, що Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ.