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Вірменія ухвалила закон про початок процесу вступу країни до ЄС

09 січня 2025, 09:41
Вірменія ухвалила закон про початок процесу вступу країни до ЄС
Фото: @Gevorg Gazaryan
Ще влітку блок схвалив початок переговорів з Вірменією про безвізовий режим.

Уряд Вірменії на засіданні в четвер схвалив проєкт закону про вступ республіки до Євросоюзу.

У затвердженому документі говориться, що Вірменія "оголошує про початок процесу членства" в Європейському союзі.

Прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян заявив на засіданні уряду, що рішення про вступ країни в ЄС може бути прийнято лише шляхом всенародного референдуму.

"На даному етапі, до прийняття рішення про проведення референдуму, ми повинні обсудити з ЄС "дорожню карту", ми повинні розробити цю карту", - сказав Пашинян.

Місяць тому стало відомо, що Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ.

 

ВірменіяЄвросоюзвступ

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