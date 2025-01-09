Вірменія ухвалила закон про початок процесу вступу країни до ЄС
Уряд Вірменії на засіданні в четвер схвалив проєкт закону про вступ республіки до Євросоюзу.
У затвердженому документі говориться, що Вірменія "оголошує про початок процесу членства" в Європейському союзі.
Прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян заявив на засіданні уряду, що рішення про вступ країни в ЄС може бути прийнято лише шляхом всенародного референдуму.
"На даному етапі, до прийняття рішення про проведення референдуму, ми повинні обсудити з ЄС "дорожню карту", ми повинні розробити цю карту", - сказав Пашинян.
Місяць тому стало відомо, що Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ.