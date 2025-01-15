путін вимагатиме від Трампа гарантій щодо НАТО і контролю над Кримом – Bloomberg

Видання зауважило, що настільки жорсткі вимоги майже напевно не сподобаються українським лідерам, оскільки війна наближається до трьох років.

російський диктатор владімір путін може незабаром поговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Під час переговорів він вимагатиме, щоб Україна ніколи не приєднувалась до НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg.

Одне із джерел, яке знайоме з підготовкою москви до можливих переговорів путіна та Трампа, заявило, що позиція кремля полягає в тому, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати надсилати зброю в Україну згідно з двосторонніми угодами з безпеки, будь-яка така зброя не повинна використовуватися проти росії або для повернення території.

Видання зауважило, що настільки жорсткі вимоги майже напевно не сподобаються українським лідерам, оскільки війна наближається до трьох років.

Натомість позиція російського диктатора також суперечить заявленому Трампом бажанню якнайшвидше припинити конфлікт і може бути спрямована на надання москві свободи дій для переговорів.

Водночас, Bloomberg зауважує, що і ті російські досягнення, що були на сході України були повільними та обійшлися рф великою ціною.

Анонімне джерело заявило, що російські умови також передбачають збереження принаймні фактичного контролю над майже 20% володінь росії в Україні, включаючи Кримський півострів, анексований у 2014 році, проте, за його даними, москва відкрита для деяких обмінів територіями.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Джо Байдена готує для Трампа якомога сильнішу позицію щодо України.