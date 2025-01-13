Блінкен: Адміністрація Трампа отримає найсильніші позиції у зовнішній політиці, зокрема щодо України

Чинне керівництво США на чолі з президентом Джо Байденом докладає зусиль, аби забезпечити найсильніші позиції в зовнішній політиці для наступної адміністрації республіканця Дональда Трампа, в тому числі щодо України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що адміністрація обраного президента США Дональда Трампа отримає найсильніші позиції в питаннях зовнішньої політики, зокрема щодо України після інавгурації нового американського лідера.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому з посиланням на інтерв'ю Блінкена для CBS News.

За даними держсекретаря, США надали Україні $102 мільярди допомоги, а союзникам і партнерам — $158 мільярдів доларів.

"Я вважаю, що для будь-кого з нас немає особливого сенсу спекулювати на цьому етапі. Що має сенс, так це переконатися, що ми надамо наступній адміністрації, ми надамо прийдешній адміністрації Трампа, найсильніші позиції для того, щоби вона могла реалізовувати політику по всьому світу — чи то в питаннях України, чи то в інших", — підкресли він.

12 січня керівник служби інформації Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявляв, що його країна готова прийняти саміт між Дональдом Трампом та владіміром путіним. Він підкреслив, що самотужки країна не планує ініціювати таку зустріч, однак готові піти на зустріч, якщо їх про це попросять.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що наразі триває процес підготовки зустрічі між ним і владіміром путіним.

Номінований Дональдом Трампом радник із національної безпеки Майк Волц підтвердив, що команда обраного президента працює над підготовкою його майбутньої зустрічі з правителем росії і для цього "у наступні місяці" буде встановлювати зв’язок з російською стороною.

Майк Волц ззаначив, що домовленість про припинення вогню була би "дуже позитивним першим кроком" для того, щоб починати дипломатичним шляхом домовлятися про припинення війни.