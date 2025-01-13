Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Блінкен: Адміністрація Трампа отримає найсильніші позиції у зовнішній політиці, зокрема щодо України

13 січня 2025, 09:46
Блінкен: Адміністрація Трампа отримає найсильніші позиції у зовнішній політиці, зокрема щодо України
Фото: Укрінформ
Чинне керівництво США на чолі з президентом Джо Байденом докладає зусиль, аби забезпечити найсильніші позиції в зовнішній політиці для наступної адміністрації республіканця Дональда Трампа, в тому числі щодо України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що адміністрація обраного президента США Дональда Трампа отримає найсильніші позиції в питаннях зовнішньої політики, зокрема щодо України після інавгурації нового американського лідера. 

Про це повідомляє пресслужба Білого дому з посиланням на інтерв'ю Блінкена для CBS News.

За даними держсекретаря, США надали Україні $102 мільярди допомоги, а союзникам і партнерам — $158 мільярдів доларів. 

"Я вважаю, що для будь-кого з нас немає особливого сенсу спекулювати на цьому етапі. Що має сенс, так це переконатися, що ми надамо наступній адміністрації, ми надамо прийдешній адміністрації Трампа, найсильніші позиції для того, щоби вона могла реалізовувати політику по всьому світу — чи то в питаннях України, чи то в інших", — підкресли він.

12 січня керівник служби інформації Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявляв, що його країна готова прийняти саміт між Дональдом Трампом та владіміром путіним. Він підкреслив, що самотужки країна не планує ініціювати таку зустріч, однак готові піти на зустріч, якщо їх про це попросять.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що наразі триває процес підготовки зустрічі між ним і владіміром путіним.

Номінований Дональдом Трампом радник із національної безпеки Майк Волц підтвердив, що команда обраного президента працює над підготовкою його майбутньої зустрічі з правителем росії і для цього "у наступні місяці" буде встановлювати зв’язок з російською стороною.

Майк Волц ззаначив, що домовленість про припинення вогню була би "дуже позитивним першим кроком" для того, щоб починати дипломатичним шляхом домовлятися про припинення війни.

Дональд ТрампЕнтоні Блінкенвійна в Україні

Останні матеріали

США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 січня 2025, 12:59
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 січня 2025, 10:52
Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 січня 2025, 14:44
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Політика
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 10 січня 2025, 12:01
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 09 січня 2025, 23:05
Панда і ведмідь. Відлуння
Політика
Панда і ведмідь. Відлуння "вісі зла" ХХ століття – СEPA
Переклад iPress – 09 січня 2025, 16:44
Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на
Політика
Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на "бананову республіку"? – Лі Гокстадер
Переклад iPress – 09 січня 2025, 08:14
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Політика
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 січня 2025, 14:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється