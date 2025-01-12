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ПОЛІТИКА

Швейцарія пропонує свою територію для переговорів Трампа, путіна та Зеленського

12 січня 2025, 10:44
Швейцарія пропонує свою територію для переговорів Трампа, путіна та Зеленського
Фото: AP
Водночас, як додає Le Temps, швейцарський уряд не має наміру проявляти ініціативу.

Швейцарія готова прийняти зустріч новообраного президента США Дональда Трампа і глави кремля владіміра путіна щодо війни в Україні. Йдеться про тристоронній діалог за участю Києва.

Про це повідомляє Le Temps.

Як пише видання, Швейцарія готова прийняти саміт між президентами Дональдом Трампом і владіміром путіним, якщо вони цього вимагатимуть. 

"Після саміту в Бюргенштоку (мається на увазі перший Глобальний саміт миру по Україні в червні 2024 року, - ред)Україну, росію та Сполучені Штати регулярно інформували про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на встановлення миру", - заявив глава служби інформації МЗС Швейцарії Ніколя Бідо.

При цьому, як зазначають журналісти мова йде про участь усіх сторін, тобто США, росії та України. 

Водночас, як додає Le Temps, швейцарський уряд не має наміру проявляти ініціативу. Швейцарія, як зазначається, є лише однією зі списку країн, готових прийняти зустріч політиків.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що наразі триває процес підготовки зустрічі між ним і владіміром путіним.

Речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що глава кремля владімір путін нібито "відкритий для контакту" з Дональдом Трампом без попередніх умов, вітаючи бажання президента США "вирішувати проблеми шляхом діалогу".

війнаШвейцаріяпереговори

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