США готують дзвінок Трампа путіну: головною темою стануть гарантії безпеки

Радник Трампа нагадав про важливість гарантій безпеки після завершення війни.

Команда обраного президента США Дональда Трампа працює над телефонним дзвінком з російським диктатором владіміром путіним, розмова може відбутись "вже найближчими днями та тижнями".

Про це заявив майбутній радник республіканця з національної безпеки Майк Волтц в етері ABC News.

Волтц розповів, що наразі триває підготовка зустрічі Трампа та путіна. За його словами, республіканець не вважає можливим досягнення миру без діалогу з росією.

Він додав, що припинення вогню на фронті було б "неймовірно позитивним першим кроком" з обох сторін. За його словами, це дозволило б знайти переговорне рішення.

"Усі знають, що це має закінчитися якимось дипломатичним шляхом. Я просто не думаю, що реально сказати, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного дюйма української землі", — заявив Волтц.

За його словами, у світі погоджуються з цією тезою, що він назвав "величезним кроком вперед". Волтц додав, що потенційна мирна угода має включати гарантії безпеки, аби не було повторного вторгнення.

12 січня керівник служби інформації Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявляв, що його країна готова прийняти саміт між Дональдом Трампом та владіміром путіним. Він підкреслив, що самотужки країна не планує ініціювати таку зустріч, однак готові піти на зустріч, якщо їх про це попросять.

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що наразі триває процес підготовки зустрічі між ним і владіміром путіним.