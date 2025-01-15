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ПОЛІТИКА

Верфі Франції та Данії ремонтують російські танкери, сприяючи обходу санкцій

15 січня 2025, 20:49
Верфі Франції та Данії ремонтують російські танкери, сприяючи обходу санкцій
Фото: reuters
Без технічного обслуговування танкерів, яке забезпечують верфі Damen у Бресті (Франція) і Fayard A/S (Данія), російському заводу Ямал СПГ було б важко вийти на найважливіші ринки взимку, коли ціни на газ у північній півкулі досягають максимуму.

На верфях у країнах ЄС ремонтують російські танкери класу Arc7 і надають їм приміщення для сухого доку, даючи змогу країні-агресору рф в обхід санкцій продовжувати транспортування газу через Арктику.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Як пише видання, без технічного обслуговування танкерів, яке забезпечують верфі Damen у Бресті (Франція) і Fayard A/S (Данія), російському заводу Ямал СПГ було б важко вийти на найважливіші ринки взимку, коли ціни на газ у північній півкулі досягають максимуму.

"Ці дві верфі обслужили 14 з 15 спеціалізованих танкерів Arc7, які вирушають з Ямал СПГ на північному узбережжі росії, згідно з супутниковими знімками та даними відстеження заходів у порти, отриманими від компанії Kpler, що спеціалізується на аналізі даних і аналітиці. Деякі судна заходили в порт кілька разів", — пише FT.

Як розповів виданню фахівець з арктичних перевезень з High North News Мальте Гумперт, якби дві вищевказані верфі відмовили росіянам в обслуговуванні, це "поставило б під сумнів усі їхні логістичні операції". 

"Вони могли б отримати послуги в іншому місці, але це означало б відхилення від маршруту", — заявив експерт.

За даними видання, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 2022 року вісім танкерів проходили техобслуговування на Damen, а дев’ять — на Fayard A/S. 

Представники Damen підтвердили FT, що відремонтували кілька суден, залучених у перевезенні російського СПГ, але наголосили, що верф "суворо дотримувалася європейських санкцій і "не впливала на вибір вантажу судноплавними компаніями".Водночас у Fayard від коментарів відмовилися.

Як повідомляє FT, єдиний російський танкер такого класу, який не заходив на жодне з двох підприємств — Christophe de Margerie, що належить російській судноплавній компанії Совкомфлот, яка потрапила під санкції.

За словами Гумперта, через неможливість доступу судна Christophe de Margerie до ремонту на верфях у Європі його було виведено з експлуатації на шість місяців, що демонструє залежність Arc7 від європейських інженерних рішень і запчастин.

Тоді як російська сира нафта і вугілля потрапили під санкції, газ залишився поза режимом санкцій блоку на тлі побоювань з приводу безпеки постачань, пише видання.

Як перший крок до поступової відмови від імпорту газу, що постачається, країни ЄС у червні домовилися заборонити з березня перевалку російського СПГ. Це дасть змогу припинити використання портів ЄС для перевантаження газу з танкерів льодового класу на менш дорогі звичайні судна для відправки в інші країни, повідомляє FT.

За даними Оксфордського інституту енергетичних досліджень (OIES), 2023 року Ямал СПГ експортував до Європи 20,9 млрд кубометрів газу, з яких близько чверті було відправлено за межі ЄС. 

Причому постачання з Ямалу склали близько 85−90% російського імпорту СПГ до країн Євросоюзу, згідно з інформацією аналітичного центру Bond Beter Leefmilieu, підсумували в FT.

Нагадаємо, що Євросоюз розглядає запровадження обмежень на імпорт російського алюмінію і поетапну відмову від скрапленого природного газу (СПГ) в рамках 16-го пакету санкцій, спрямованих проти москви за її повномасштабне вторгнення в Україну.

ФранціяДаніясанкціі проти росіїСПГтанкери

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