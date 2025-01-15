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ЄС розглядає поступову заборону російського СПГ та алюмінію – Bloomberg

15 січня 2025, 12:37
ЄС розглядає поступову заборону російського СПГ та алюмінію – Bloomberg
Заходи можуть стати частиною 16-го пакету санкцій блоку.

Євросоюз розглядає запровадження обмежень на імпорт російського алюмінію і поетапну відмову від скрапленого природного газу (СПГ) в рамках 16-го пакету санкцій, спрямованих проти москви за її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела. 

Цей крок може також додати більше суден з тіньового флоту кремля. 

Проєкт заходів стане частиною нового пакету санкцій блоку. 

Він включає обмеження на десятки суден, які є частиною тіньового флоту нафтових танкерів москви і подальший експортний контроль за товарами, що використовуються у військових цілях.

Такий крок призведе до відключення більшої кількості банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, кажуть джерела. 

Обмеження на алюміній будуть поступовими, а тимчасові рамки і масштаби ще належить визначити. Зазначається, що ЄС все ще має вирішити, чи варто зробити заборону на імпорт юридично обов'язковою, чи покладатися на правила як частину "дорожньої карти", чи на поєднання цих двох інструментів.

Проєкт пропозицій все ще обговорюється країнами-членами ЄС і може змінитися до офіційного представлення.

також санкції можуть стати найсильнішим аргументом для розірвання контрактів з російськими постачальниками, але вони вимагають одностайного схвалення країн-членів і мають обмежений термін дії.

Крім того, деякі чиновники ЄС вважають, що санкції проти російського трубопровідного газу не є життєздатними, оскільки група країн, включаючи Угорщину та Словаччину, все ще покладаються на поставки від російського ПАТ "Газпром".

Проте заборона на СПГ виглядає більш здійсненною, адже три країни, які імпортують найбільшу частку цього палива - Іспанія, Бельгія і Франція - не повинні блокувати штрафні заходи проти рф.

Блок зважує і пропозиції щодо обмежень на російський транспортний сектор, а також включення до списку більшої кількості компаній у третіх країнах, включаючи Китай та Об'єднані Арабські Емірати, які допомагають Росії отримувати технології виробництва зброї.

Країни ЄС прагнуть закрити більше лазівок, які дозволяють кремлю обходити існуючі обмеження, а також запровадити вищі тарифи на сільськогосподарські товари та добрива в рамках нового пакету санкцій.

Вже цього тижня Євросоюз починає обговорення 16-го пакету санкцій проти рф.

Польща пропонує ухвалити його 24 лютого - в річницю повномасштабного вторгнення.

 
санкціїЄвросоюзвійна в Україні

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