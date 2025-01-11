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Євросоюз з наступного тижня почне обговорення 16-го пакету санкцій проти рф

11 січня 2025, 17:26
Євросоюз з наступного тижня почне обговорення 16-го пакету санкцій проти рф
Фото:shutterstock.com
Польща пропонує ухвалити його 24 лютого - в річницю повномасштабного вторгнення.

Вже з вівторка Єврокомісія планує розпочати консультації із країнами Євросоюзу щодо 16-го пакету санкцій проти пф. 

Про це повідомляє польське радіо RMF FM

Польща нині головує в ЄС, і хоче, щоб новий пакет санкцій був ухвалений 24 лютого – у третю річницю початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. 

Під час консультацій Єврокомісії з країнами посли країн обговорюватимуть свої пропозиції щодо наступного пакету санкцій. 

Після того як Єврокомісія вислухає усіх, вона представить пропозицію, для якої вона повинна отримати одностайність усіх країн співтовариства, йдеться у публікації.

Очікується, що переговори будуть непростими, адже останній, 15-й, пакет, який ухвалили наприкінці 2024 року під час головування Угорщини, був "дуже слабким". 

Ймовірно, Словаччина та Угорщина, знову будуть проблемою при прийнятті нового пакету. 

Дипломат з Будапешта вже заявив виданню, що Угорщина, як і раніше, проти санкцій, і "в цьому питанні нічого не змінилося".

Проте й інші країни блоку "дедалі частіше мають проблеми з запровадженням подальших санкцій" так, як вважають, що вони можуть надто сильно вдарити по їхніх суспільствах.

 дипломатів ЄС склалося враження, що у прийнятті рішень щодо санкцій досягнуто певної "стелі". Тому ЄС також розглядає обмеження, які мали б такий самий ефект, як санкції, але не вимагали б одностайності, наприклад, підвищення мит на деякі агропродовольчі товари з росії та білорусі", - пише радіо.

Польща разом з групою скандинавських та балтійських країн вже представила пропозиції щодо 16-го пакету санкцій, тоді вся група вимагала "вдарити по російській енергетиці шляхом запровадження заборони на імпорт російського газу та зрідженого газу". Вони також пропонують поширити санкції на весь тіньовий флот рф

На сьогодні обмеження ввели лише на 72 кораблі з приблизно 600 одиниць тіньового флоту, повідомляє видання.

Нагадаємо, що в середині грудня Європейський Союз ухвалив 15-й пакет санкцій проти росії.

 

санкціїЄвросоюз

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