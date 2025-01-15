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Дональд Трамп планує створити "Зовнішню податкову службу"

15 січня 2025, 09:25
Дональд Трамп планує створити
Нова служба збиратиме доходи з мит.

47-ий президент США Дональд Трамп оголосив, що створить нове державне агентство під назвою External Revenue Service або "Зовнішня податкова служба" для збору мита, податків і всіх доходів із зарубіжних джерел. Про це інформує агенція Reuters.

Трамп заявив, що створить це агентство 20 січня, тобто в день інавгурації. 

"Через м'які та ганебно слабкі торговельні угоди американська економіка забезпечувала зростання і процвітання для всього світу, тоді як ми самі себе обкладали податками. Час це змінити", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він додав, що США почнуть змушувати тих, хто заробляє на торгівлі, платити, нарешті, свою справедливу частку.

Представники команди Трампа ще не прокоментували, як буде працювати нове агентство. 

Крім того, Трамп не уточнив, чи замінить ця структура функції митної служби США, яка наразі збирає мита, збори та штрафи, або ж функції Державної податкової служби IRS щодо збору податків із зарубіжних корпорацій і фізичних осіб.

Нагадаємо, що Трамп в перший день президентства хоче видати більше 100 указів.

 

СШАмито

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