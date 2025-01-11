Трамп в перший день президентства хоче видати більше 100 указів

Союзники новообраного президента підготували цілий пакет указів.

Новий президент США Дональд Трамп готує понад 100 указів з першого дня роботи в Білому домі.

Закони стосуватимуться питань безпеки кордонів, депортацій і низки інших політичних пріоритетів.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Дональд Трамп оголосив про свої плани під час приватної зустрічі з сенаторами-республіканцями на Капітолійському пагорбі.

Ймовірно, багато із запланованих заходів почнуть діяти в день інавгурації - 20 січня.

Головний радник Трампа Стівен Міллер розказав сенаторам Республіканської партії щодо заходів з охорони кордонів і забезпечення імміграційного контролю, які, ймовірно, буде ухвалено найближчим часом.

"Їх буде дуже багато", - заявив сенатор Джон Хувен.

Видання пише, що союзники новообраного президента підготували цілий пакет указів, які Трамп міг би швидко підписати з широкого кола питань: від посилення контролю на кордоні між США і Мексикою до розвитку енергетики, правил найму робочої сили, гендерної політики в школах, обов'язкових вакцинацій та інших обіцянок, даних під час передвиборчої кампанії.

Плани Трамп і його команда небачені в сучасності виконавчим ударом, адже новий глава Білого дому готується використовувати владу неперевіреними способами, минаючи законодавчий апарат Конгресу.

Сенатори, які поінформовані Трампом та його командою під час тривалого засідання в Капітолії цього тижня, очікують, що нова адміністрація скасує чимало указів адміністрації президента США Джо Байдена і введе у дії свої власні пропозиції.

Раніше стало відомо, що після інавгурації Трамп може депортувати мільйон людей.