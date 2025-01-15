Кандидат Трампа в держсекретарі США заявив, що росія та Україна мають піти на поступки для припинення війни

Рубіо закликає до "сміливої дипломатії".

Сенатор Марко Рубіо, якого новообраним президент США Дональд Трамп обрав на посаду державного секретаря, заявив, що росії та Україні доведеться піти на поступки, аби припинити війну. За його словами, наступна американська адміністрація прагнутиме "сміливої ​​дипломатії" з метою припинення російського вторгнення, передає Barron's з посиланням AFP.

"Ця війна повинна закінчитися, і я вважаю, що це має бути офіційною політикою Сполучених Штатів, щоб вона закінчилася... Важливо, щоб усі були реалістами. На поступки доведеться піти з боку російської федерації, але також і з боку українців", — заявив Рубіо на слуханнях щодо затвердження своєї кандидатури у Сенаті.

Водночас він визнав, що припинення війни буде "нелегкою спробою", яка "вимагатиме сміливої ​​дипломатії". Як пише "Радіо Свобода", Рубіо заявив, що хоч росія понесла великі втрати, Україна все одно має набагато менше населення, і вона не може витримати нинішні втрати у живій силі.

"В України закінчуються не гроші, а люди", — заявив майбутній держсекретар.

Він заявив, що заявлена ​​адміністрацією Байдена політика підтримки України "стільки, скільки це буде потрібно" не є "реалістичною чи розсудливою позицією".

Також Рубіо прокоментував погрози Трампа вийти з НАТО. Він відмежувався від закликів вийти з Альянсу, але сказав, що для США "важливо не просто мати союзників у сфері оборони, а мати союзників, які здатні оборонятися".

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило,що російський диктатор владімір путін може незабаром поговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Під час переговорів він вимагатиме, щоб Україна ніколи не приєднувалась до НАТО.