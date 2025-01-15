Кількість українських біженців у ЄС перевищила 4,2 млн

Найбільше зростання спостерігається в Чехії, Німеччині та Польщі.

Станом на кінець листопада минулого року статус тимчасового захисту у країнах ЄС мали 4,23 мільйона громадян, які втекли з України через російську агресію проти України. Лише у листопаді кількість осіб під тимчасовим захистом у ЄС зросла на 36 010 осіб (на 0,9%).

Про це свідчать дані Євростату.

Найбільше зростання кількості біженців з тимчасовим захистом у ЄС зафіксовано у Німеччині (+11 915; +1%), Чехії (+5 820; +1,5%) та Польщі (+4 045; +0,4%).

Кількість осіб із тимчасовим захистом зменшилася лише в Італії (-1 270; -0,8%), Франції (-695; -1,2%) і Люксембурзі (-15; -0,4%).

Як і раніше, найбільше українських біженців, які оформили тимчасовий захист, у Німеччині (1,15 млн осіб; 27,2% від загальної кількості у ЄС), Польщі (987,93 тис.; 23,3%) та Чехії (385,19 тис.; 9,1%).

Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення осіб з тимчасовим захистом на тисячу осіб спостерігалося в Чехії (35,3), Польщі (27), Латвії та Естонії (по 25,5), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,4 на тис. осіб.

Станом на кінець листопада 2024 року громадяни України становили понад 98,3% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС.

У гендерному вимірі дорослі жінки становили майже половину (44,9%) бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС, діти – майже третину (32%), а дорослі чоловіки – трохи менше чверті (23,1%) від їх загальної кількості.

Однією з тенденцій є те, що серед українських біженців зростає частка чоловіків. Для порівняння, на кінець жовтня їх кількість становила 22,7%. За підсумками 2023 року дорослих чоловіків було 20,7% від загальної кількості, а весною 2023 року – 18,8%.

Нагадаємо, що через бюрократичні обмеження українські біженці у Великій Британії постали перед загрозою втрати роботи і житла. Причина в тому, що їхні візи не можуть бути продовжені через нову програму UPE, яка запрацює з лютого.