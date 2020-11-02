Air Serbia запускає новий рейс Львів-Белград
Air Serbia відкрила продаж квитків на рейси Львів-Белград, які почнуть виконуватися з 5 червня, повідомляє "Економічна правда".
Рейси внесені до розкладу з частотою чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і суботах в нічний час.
Вильоти зі Львова о 04:25 по п'ятницях і о 04:40 в інші дні, вильоти з Белграда - о 00:30. Час у дорозі становитиме 1 годину 50 хвилин.
Авіакомпанія має намір використовувати на лінії турбогвинтові регіональні літаки ATR 72.
Мінімальна ціна авіаквитків на рейси Львів-Белград на момент публікації матеріалу становила 258 дол в обидва боки з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі. Пізніше авіакомпанія завантажила нижчий тариф, і ціна знизилася до 178 дол.
Нагадаємо, що Wizz Air ввела автоматичну реєстрацію на рейс.
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