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Wizz Air ввела автоматичну реєстрацію на рейс

Самостійна реєстрація на рейс залишиться безкоштовною
При додаванні її в бронювання, система авіакомпанії зареєструє пасажирів, для яких активована послуга, за 50 годин до вильоту. Вартість послуги становить 1,5 євро з кожного мандрівника.
Wizz Air ввела автоматичну реєстрацію на рейс Фото: avianews.com

Авіакомпанія Wizz Air ввела послугу автоматичної реєстрації на рейс Auto Check-In і відправки посадкових талонів, повідомляє "Економічна правда".

При додаванні її в бронювання, система авіакомпанії зареєструє пасажирів, для яких активована послуга, за 50 годин до вильоту. Вартість послуги становить 1,5 євро з кожного мандрівника.

Після додавання автоматичної реєстрації в бронювання система запросить номери телефонів пасажирів під час перельоту в межах шенгенської зони, а також паспортні дані при польотах між Шенгеном і третіми країнами.

Зараз ці дані клієнти Wizz Air повинні вводити під час самостійної ручної реєстрації.

Самостійна реєстрація на рейс залишиться безкоштовною. Вона відкривається за 30 днів до вильоту на сайті авіакомпанії для пасажирів, які оплатили вибір місць, і за 48 годин до вильоту для інших.

Закривається реєстрація через інтернет за 3 години до часу вильоту рейсу за розкладом.

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28 01 2020 11:50
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