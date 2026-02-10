Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Канадські авіакомпанії призупиняють рейси до Куби через дефіцит авіапального

10 лютого 2026, 18:33
Канадські авіакомпанії призупиняють рейси до Куби через дефіцит авіапального
Фото: з вільних джерел
8 лютого Куба видала попередження авіакомпаніям.
Air Canada, WestJet та Air Transat оголосили про тимчасове припинення польотів на Кубу через дефіцит авіапалива на острові.
 
Про це пише Bloomberg.
 
8 лютого Куба видала попередження авіакомпаніям, що з цього тижня вони не зможуть заправлятися на острові щонайменше протягом місяця.
 
Після цього 9 лютого флагманська канадська авіакомпанія Air Canada оголосила, що негайно припиняє польоти до карибського острова.
 
Друга найбільша авіакомпанія Канади WestJet, а також Air Transat, спочатку заявили, що продовжать польоти, вживши надзвичайних заходів, зокрема зупинки для дозаправки. Однак вже до кінця дня 9 лютого обидві компанії змінили рішення та приєднались до Air Canada, призупинивши польоти.
 
WestJet почала згортати операції на Кубі і відправляє порожні літаки, щоб повернути додому туристів, які відпочивали на острові.
 
"Всі літаки, що відправляються на Кубу, будуть мати достатній запас палива, щоб безпечно вилетіти, не покладаючись на дозаправку на острові", - заявив перевізник.
 
Водночас Air Transat призупиняє всі рейси на Кубу до 30 квітня - компанія зараз займається поверненням клієнтів до Канади.
 
Натомість уряд Канади радить туристам бути дуже обережними під час поїздок на Кубу через погіршення ситуації на острові з "дефіцитом електроенергії, палива та предметів першої необхідності". У попередженні уряду, оновленому в понеділок, наголошується, що ситуація є "непередбачуваною і може погіршитися".
Канадаавіакомпанії

Останні матеріали

План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється