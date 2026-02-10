Канадські авіакомпанії призупиняють рейси до Куби через дефіцит авіапального

8 лютого Куба видала попередження авіакомпаніям.

Air Canada, WestJet та Air Transat оголосили про тимчасове припинення польотів на Кубу через дефіцит авіапалива на острові.

8 лютого Куба видала попередження авіакомпаніям, що з цього тижня вони не зможуть заправлятися на острові щонайменше протягом місяця.

Після цього 9 лютого флагманська канадська авіакомпанія Air Canada оголосила, що негайно припиняє польоти до карибського острова.

Друга найбільша авіакомпанія Канади WestJet, а також Air Transat, спочатку заявили, що продовжать польоти, вживши надзвичайних заходів, зокрема зупинки для дозаправки. Однак вже до кінця дня 9 лютого обидві компанії змінили рішення та приєднались до Air Canada, призупинивши польоти.

WestJet почала згортати операції на Кубі і відправляє порожні літаки, щоб повернути додому туристів, які відпочивали на острові.

"Всі літаки, що відправляються на Кубу, будуть мати достатній запас палива, щоб безпечно вилетіти, не покладаючись на дозаправку на острові", - заявив перевізник.

Водночас Air Transat призупиняє всі рейси на Кубу до 30 квітня - компанія зараз займається поверненням клієнтів до Канади.

Натомість уряд Канади радить туристам бути дуже обережними під час поїздок на Кубу через погіршення ситуації на острові з "дефіцитом електроенергії, палива та предметів першої необхідності". У попередженні уряду, оновленому в понеділок, наголошується, що ситуація є "непередбачуваною і може погіршитися".