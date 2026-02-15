Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Канада виставила ультиматум Ірану

15 лютого 2026, 13:13
Канада виставила ультиматум Ірану
фото: Reuters
Канада має особливо погані відносини з Іраном і розірвала дипломатичні зв’язки у 2012 році.

Канада не планує відновлювати дипломатичні відносини з Іраном, доки в Тегерані не відбудеться повна зміна уряду.

Про таку жорстку позицію заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд під час Мюнхенської конференції з безпеки, пише Reuters.

"Ми не відкриємо дипломатичні відносини з Іраном, якщо не відбудеться зміна режиму. Крапка", – сказала Ананд в Німеччині під час перебування на Мюнхенській конференції з безпеки.
 
У суботу Ананд оголосила про подальші санкції проти семи осіб, пов’язаних з іранським урядом, і заявила, що Канада в регіоні зосереджує свою увагу на придушенні прав людини.
 
Агентство додає, що глава зовнішньополітичного відомства Канади не уточнила, чи підтримує вона можливий військовий удар США по Ірану.
 
Як зазначає видання, президент США Дональд Трамп, вірогідно, схвалив потенційну зміну уряду в Ірані, оскільки Пентагон відправив до регіону другий авіаносець, що може стати набагато серйознішим конфліктом, ніж той, що спостерігався раніше між країнами, додають американські чиновники.

 

