Канада виставила ультиматум Ірану

Канада має особливо погані відносини з Іраном і розірвала дипломатичні зв’язки у 2012 році.

Канада не планує відновлювати дипломатичні відносини з Іраном, доки в Тегерані не відбудеться повна зміна уряду.

Про таку жорстку позицію заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд під час Мюнхенської конференції з безпеки, пише Reuters.

"Ми не відкриємо дипломатичні відносини з Іраном, якщо не відбудеться зміна режиму. Крапка", – сказала Ананд в Німеччині під час перебування на Мюнхенській конференції з безпеки.

У суботу Ананд оголосила про подальші санкції проти семи осіб, пов’язаних з іранським урядом, і заявила, що Канада в регіоні зосереджує свою увагу на придушенні прав людини.