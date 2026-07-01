Авіакомпанії закликали призупинити біометричний контроль ЄС у пік літнього сезону

Пасажири стоять у чергах до п'яти годин і не встигають на борт.

Європейські авіакомпанії закликали призупинити дію нової системи біометричного прикордонного контролю ЄС у літній "піковий" період. Деякі рейси вилітають наполовину заповненими, а пасажири змушені стояти в чергах до п'яти годин.

Про це пише The Guardian.

У листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн авіакомпанії та аеропорти попросили призупинити перевірки в цій системі, оскільки ситуація може погіршитися. Деякі літаки змушені затримувати зліт, а коли пасажири чекають довго у чергах, рейси вилітають без них. Організації закликали ЄС дозволити аеропортам повністю призупинити перевірки щоразу, коли в липні та серпні пасажиропотік перевищує оперативну пропускну здатність прикордонних пунктів.

Нагадаємо, система, яку поступово впровадили з жовтня 2025 по квітень 2026 року, вимагає від громадян країн, що не входять до ЄС, реєстрації за допомогою відбитків пальців та фото в аеропорту. Греція вже призупинила біометричні перевірки британських туристів до вересня, щоб уникнути перебоїв у літньому сезоні. Французька поліція тимчасово призупинила додаткові перевірки в порту Дувр у травні, а наприкінці червня керівник аеропортів Риму заявив про необхідність призупинити дію системи, щоб уникнути "катастрофи" влітку.