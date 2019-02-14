Airbus припиняє виробництво найбільшого пасажирського лайнера А380

Європейський авіаконцерн Airbus повідомив про припинення поставок і виробництва найбільшого пасажирського літака A380 через скорочення замовлень.

Авіакомпанія Emirates є найбільшим замовником A380. Раніше вона скоротила своє замовлення зі 160 до 123 літаків, і вже в найближчі два роки Airbus випустить і передасть авіакомпанії з ОАЕ останні 14 літаків, повідомляє Еuronews.

За останні кілька років нові замовлення на А380 компанія "майже не отримувала", через що скоротила виробництво з 30 до 6 одиниць на рік.

А380 - широкофюзеляжний двопалубний реактивний пасажирський літак, найбільший серійний лайнер у світі. Вперше був представлений у 2005 році, зараз ці літаки є в парках 9 авіакомпаній.

Нагадаємо, що світова організація торгівлі постановила, що Євросоюз платив мільярди доларів незаконних субсидій авіабудівній компанії Airbus.