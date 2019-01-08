Актриси серіалу "Свати" зібралися на гастролі у Крим
Афіші вистави "Мила моя" з їхньою участю розвішані на вулицях кримських міст, повідомляє Крим.Реалії.
Так, згідно з афішами, планується сім показів вистави в Криму: в Ялті, Сімферополі, Севастополі, Керчі, Феодосії, Євпаторії і Судаку.
Згідно з інформацією на сайті онлайн-продажу квитків, вартість квитків на виставу варіюється від 1100 до 3100 рублів (від 440 до 1230 грн).
Нагадаємл, що в червні Мінкульт України виключив російського актора серіалу "Свати" Федора Добронравова з "чорного списку".
Добронравов був занесений до "чорного списку" у листопаді 2017 року. Тоді ж було ухвалено рішення про скасування державної реєстрації та визнання недійсними прокатних посвідчень на всі сезони серіалу "Свати".
Співробітники спецслужби задокументували, що Добронравов неодноразово робив публічні антиукраїнські заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Актор також багато разів відвідував окупований півострів, що є порушенням законодавства України.
Навесні 2019 року українські суди наказали скасувати заборону на в'їзд Добронравову.
Інтереси російського актора представляв адвокат Сергій Кольченко, пов'язаний з новим президентом України Володимиром Зеленським.
Серіал "Свати" створювався за участю студії "Квартал-95" Зеленського.
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