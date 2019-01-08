Актриси серіалу "Свати" зібралися на гастролі у Крим

Афіші вистави "Мила моя" з їхньою участю розвішані на вулицях кримських міст

Російські актриси Олеся Железняк і Тетяна Кравченко, відомі за серіалом "Свати", планують в серпні виступити з гастролями в анексованому Криму.

Афіші вистави "Мила моя" з їхньою участю розвішані на вулицях кримських міст, повідомляє Крим.Реалії.

Так, згідно з афішами, планується сім показів вистави в Криму: в Ялті, Сімферополі, Севастополі, Керчі, Феодосії, Євпаторії і Судаку.

Згідно з інформацією на сайті онлайн-продажу квитків, вартість квитків на виставу варіюється від 1100 до 3100 рублів (від 440 до 1230 грн).

Нагадаємл, що в червні Мінкульт України виключив російського актора серіалу "Свати" Федора Добронравова з "чорного списку".

Добронравов був занесений до "чорного списку" у листопаді 2017 року. Тоді ж було ухвалено рішення про скасування державної реєстрації та визнання недійсними прокатних посвідчень на всі сезони серіалу "Свати".

Співробітники спецслужби задокументували, що Добронравов неодноразово робив публічні антиукраїнські заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Актор також багато разів відвідував окупований півострів, що є порушенням законодавства України.

Навесні 2019 року українські суди наказали скасувати заборону на в'їзд Добронравову.

Інтереси російського актора представляв адвокат Сергій Кольченко, пов'язаний з новим президентом України Володимиром Зеленським.

Серіал "Свати" створювався за участю студії "Квартал-95" Зеленського.