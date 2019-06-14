Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Актора Добронравова виключили з "чорного списку" Мінкультури

"Зірка" серіалу Зеленського знову може їздити в Україну
Російського актора Федора Добронравова виключили з переліку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці.
Актора Добронравова виключили з "чорного списку" Мінкультури Федір Добронравов. Фото: perego-shop.ru

Зараз у переліку 147 осіб, свідчить оновлений 14 червня список, який складають на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради з телебачення і радіомовлення, на сайті Мінкультури.

Добронравова було внесено до "чорного списку" в листопаді 2017 року. Тоді ж було прийнято рішення про скасування державної реєстрації та визнання недійсними прокатних посвідчень на всі сезони серіалу "Свати".

Співробітники спецслужби задокументували, що Добронравов неодноразово робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Актор також багато разів відвідував окупований півострів, що є порушенням законодавства України.

Навесні 2019 року українські суди наказали скасувати заборону на в'їзд Добронравову.

Інтереси російського актора представляв адвокат Сергій Кольченко, пов'язаний із новим президентом України Володимиром Зеленським.

Серіал "Свати" створювався за участю студії "Квартал-95" Зеленського.

Нагадаємо, експертна комісія при Державному агентстві з питань кіно проголосувала за відмову у видачі повторного прокатного посвідчення на другий сезон серіалу "Свати" виробництва ТОВ "Кіноквартал". 1+1 media оскаржуватиме рішення в суді.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2019 13:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.