Актора Добронравова виключили з "чорного списку" Мінкультури
Зараз у переліку 147 осіб, свідчить оновлений 14 червня список, який складають на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради з телебачення і радіомовлення, на сайті Мінкультури.
Добронравова було внесено до "чорного списку" в листопаді 2017 року. Тоді ж було прийнято рішення про скасування державної реєстрації та визнання недійсними прокатних посвідчень на всі сезони серіалу "Свати".
Співробітники спецслужби задокументували, що Добронравов неодноразово робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Актор також багато разів відвідував окупований півострів, що є порушенням законодавства України.
Навесні 2019 року українські суди наказали скасувати заборону на в'їзд Добронравову.
Інтереси російського актора представляв адвокат Сергій Кольченко, пов'язаний із новим президентом України Володимиром Зеленським.
Серіал "Свати" створювався за участю студії "Квартал-95" Зеленського.
Нагадаємо, експертна комісія при Державному агентстві з питань кіно проголосувала за відмову у видачі повторного прокатного посвідчення на другий сезон серіалу "Свати" виробництва ТОВ "Кіноквартал". 1+1 media оскаржуватиме рішення в суді.
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