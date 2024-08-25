Папа Римський розкритикував заборону російської церкви в Україні
Папа Римський Франциск під час недільної зустрічі з вірянами засудив рішення України заборонити діяльність в країні російської церкви.
Про це пише портал Vatican News.
Франциск відзначив, що і далі з болем стежить за бойовими діями в Україні і російській Федерації.
"І, роздумуючи над нещодавно прийнятим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх.
Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але не можна вважати за зло те, що він молився", – заявив Папа Римський.
За його словами, тим, хто хоче молитися, треба дозволити молитися в тій церкві, яку вони вважають своєю.
"Будь ласка, нехай жодна християнська церква не буде скасована прямо чи опосередковано: церкви не слід чіпати", – сказав Понтифік.
Франциск закликав не переставити молитися за те, "щоби припинилися війни".
Нагадаємо, що цього тижня Верховна Рада підтримала заборону РПЦ.