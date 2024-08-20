Верховна Рада підтримала заборону РПЦ

Закон набере чинності через 30 днів з дня його опублікування окрім одного пункту - згідно з ниим громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт, який має заборонити діяльність так званої Української православної церкви Московського патріархату №1837. Документ підтримали у другому читанні 265 народних депутатів.

Закон набере чинності через 30 днів з дня його опублікування окрім одного пункту - згідно з ниим громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, парламентські фракції голосували за законопроєкт таким чином:

"Слуга народу" - 173

"Європейська солідарність" -25

"Батьківщина" - 17

"Платформа за життя та мир" - 1

"За майбутнє" - 9

"Голос" - 18

"Довіра" - 11

"Відновлення України" - 0

Позафракційні - 11 голосів.

Зазначимо, що 23 липня народні депутати заблокували трибуну ВРУ, вимагаючи внести до порядку денного та прийняти закон про заборону УПЦ МП. Тоді відбулася погоджувальна рада під час, якої вирішили закрити поточне засідання, а інші, заплановані на той тиждень, не починати. Депутати, які блокували трибуну пообіцяли, що продовжать це робити і на наступних засіданнях, якщо першим питанням не стоятиме заборона УПЦ МП.

Майже через місяць після того, 19 серпня, голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що до відповідного законопроєкту внесли останні правки. На його думку, зараз набагато більше шансів прийняти закон про заборону УПЦ МП, ніж було 23 серпня.

Варто зазначити, що ініціативу про заборону діяльності організацій, афілійованих з РПЦ, в тому числі з УПЦ МП, підтримали представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. У своїй заяві вони наголосили, що головною загрозою для релігійної свободи у нашій державі є російська агресія, яка призвела до того, що було вбито десятки священників, зруйновано сотні храмів і молитовних будинків.