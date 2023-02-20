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ПОЛІТИКА

Акції банку Raiffeisen впали після запиту офісу санкцій США щодо росії — ЗМІ

20 лютого 2023, 17:54
Акції банку Raiffeisen впали після запиту офісу санкцій США щодо росії — ЗМІ
Джерело: lb.ua
Райффайзен глибоко інтегрований у російську фінансову систему і є одним з двох іноземних банків у списку 13 "системно важливих кредитних установ" Центрального банку росії, що підкреслює його важливість для російської економіки, яка бореться з широкомасштабними західними санкціями.

Акції Raiffeisen Bank International впали більш ніж на 7% на відкритті в понеділок, 20 лютого, після того, як австрійський банк заявив, що отримав запит інформації від органу санкцій США про його бізнес, пов'язаний з росією.

Про це повідомляє Reuters.

Банк повідомив у п'ятницю, що в січні отримав запит від Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США "уточнити платіжний бізнес та пов'язані з ним процеси, які підтримує RBI, у світлі останніх подій, пов'язаних з росією та Україною".

Раніше в лютому Raiffeisen повідомив, що більше половини свого прибутку за 2022 рік він отримав на території росії, ринку, з якого він нібито розглядає можливість відходу після вторгнення москви до України.

RBI працює на території росії з моменту розпаду Радянського Союзу та є 10-м за розміром активів російським банком.

Raiffeisen також працює і в Україні, де йому належить третій за обсягом вкладів населення та за кількістю відділень Райффайзен Банк.

Акції банку впали на 19% із початку війни у лютому минулого року.

Нагадаємо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планує запровадити нові санкції проти ключових галузей росії, а також посилити експортний контроль.

СШАвійнасанкцібанк Raiffeisen

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