США готує нові санкції проти росії – Bloomberg

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планує запровадити нові санкції проти ключових галузей росії, а також посилити експортний контроль.

Обмежувальні заходи торкнуться оборонного та енергетичного секторів росії, фінансових інститутів та низки осіб.

Про це пише Bloomberg.

"Заходи будуть спрямовані проти оборонного та енергетичного секторів рф, фінансових установ та кількох осіб, за словами людей, знайомих із цим питанням. Очікується також, що США та їхні союзники зосередять свою увагу на запобіганні ухилянню та обходу санкцій, а також на підриві підтримки, яку росія отримує від третіх країн", — йдеться в матеріалі.

Також очікується, що адміністрація президента США ухвалить санкції з метою перешкоджання спробам обходу санкційного режиму та надання допомоги росії третіми країнами.

Вчора ми писали, що США радять Україні вже готуватися до контрнаступу.