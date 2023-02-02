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CУСПІЛЬСТВО

Акції Meta злетіли, коли Цукерберг оголосив "рік ефективності"

02 лютого 2023, 14:14
Акції Meta злетіли, коли Цукерберг оголосив
Фото: Укрінформ
Акції Meta Platforms - материнської компанії Facebook - злетіли більш ніж на 20%, на шляху до найбільшого зростання за останні 10 років, після успішного квартального звіту та оголошення Марком Цукербергом про плани зробити компанію більш економною й ефективною.

Про це пише Bloomberg.

Якщо зростання збережеться, Meta зафіксує найбільший стрибок принаймні з квітня і більш ніж подвоїть свою ринкову вартість приблизно до 472 мільярдів доларів після мінімуму 3 листопада.

"Цукерберг, який провів минулий рік, обіцяючи далеке майбутнє в метавсесвіті, був більше зосереджений на нагальних проблемах, таких як надсилання користувачам найактуальніших відео у потрібний час, і отримання значного прибутку від продуктів для обміну повідомленнями. Він назвав 2023 рік "роком ефективності", – пише агентство.

"Ми працюємо над спрощенням нашої організаційної структури та усуненням деяких рівнів середнього менеджменту, щоб швидше приймати рішення, а також над розгортанням інструментів штучного інтелекту, аби допомогти нашим інженерам бути більш продуктивними", – сказав Цукерберг під час телефонної розмови з інвесторами.

У четвертому кварталі продажі компанії впали на 4% до $32,2 млрд, що стало третім періодом зниження поспіль.

Незважаючи на це, загальна сума перевершила оцінки аналітиків, а Meta прогнозує дохід від $26 млрд до $28,5 млрд за перший квартал, що відповідає середньому прогнозу на рівні $27,3 млрд.

Аналітики прогнозують, що Meta повернеться до зростання після поточного періоду.

"Meta, акції якої цього року зросли на 27%, перебуває на підйомі після найгіршого року для її акцій в історії. Компанія зіткнулася зі зниженням попиту з боку рекламодавців через слабкість економіки в цілому, а також зміну правил конфіденційності на iPhone від Apple Inc, що ускладнило для Meta можливість пропонувати таргетовану рекламу. У листопаді Meta скоротила 11 000 робочих місць, або 13% робочої сили, що стало першим в її історії великим звільненням", – нагадує Bloomberg.

Крім цього, Цукерберг витратив десятки мільярдів доларів на створення метавсесвіту. Ці зусилля все ще перебувають на ранніх стадіях, а це означає, що значна частина інвестицій не принесе негайного прибутку.

Раніше повідомлялось, що ринкові втрати індійської групи компаній Адані перевищують $100 млрд.

акціїMetaЦукерберг

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