Ринкові втрати індійської групи компаній Adani перевищують $100 млрд – Reuters

Акції індійської групи Adani впали після того, як конгломерат, який очолює Гаутам Адані, відклав продаж акцій на 2,5 млрд доларів на тлі нестабільності на ринку.

У результаті сукупні втрати ринкової капіталізації компанії становили 100 млрд доларів, про це повідомляє Reuters.

Адані 1 лютого скасував продаж акцій, оскільки їхній обвал, викликаний критикою американською компанією Hindenburg Research, посилився, незважаючи на те, що пропозиція була повністю підписана у вівторок. В результаті Адані також втратив титул найбагатшої людини Азії.

Падіння акцій та відкладення їхнього продажу знаменують неприємний поворот подій для мільярдера Адані, який налагодив партнерські відносини з іноземними гравцями у своєму глобальному розширенні бізнесу, що тягнеться від портів до видобутку корисних копалин та виробництва цементу.

Наразі Адані посідає 16-те місце у списку найбагатших людей світу, опустившись із третьої позиції минулого тижня.

У звіті Hindenburg Research минулого тижня йшлося про неправомірне використання офшорних податкових притулків та маніпуляції з акціями групою Adani. Це також викликало занепокоєння щодо високого боргу та оцінки семи компаній Adani, зареєстрованих на біржі.

Група Adani відкинула звинувачення, заявивши, що звинувачення в маніпуляціях з акціями "не мають під собою жодних підстав" і походять від незнання індійського законодавства.

Раніше повідомлялось, що Вашингтон хоче розгорнути більше західних мереж мобільного зв'язку на субконтиненті, щоб протистояти китайській компанії Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL), запросити більше індійських фахівців з комп'ютерних мікросхем до США, а також заохотити компанії з обох країн до співпраці у сфері військового обладнання, як-от артилерійські системи.