Акції Microsoft на рекордних рівнях після публікації фінзвіту
Про це йдеться у пресрелізі компанії, даних NASDAQ, повідомляє "Економічна правда".
У компанії відзвітували про наступні результати:
- Дохід становить 43,1 млрд дол (+17%);
- Операційний дохід становить 17,9 млрд дол (+29%);
- Чистий прибуток становить 15,5 млрд дол (+33%).
Стрибок у показниках спростував очікування аналітиків Уолл-стріт, що очікували уповільнення зростання до рівня нижче 10 відсотків.
Серед трьох категорій, на яких зосереджується діяльність корпорації, найбільше зросли продажі у Intelligent Cloud, хмарних системах - на 23%, що принесло 14,6 млрд доларів доходу. Серед них на 50% більше доходу принесла система Azure, яку компанії почали активно використовувати в умовах дистанційної роботи.
Прибутки від сервісів у бізнес-процесах та продуктивності зросли на 13% (13,4 млрд дол) - йдеться, зокрема, про пакет програм Office.
Прибутки від More Personal Computing, що охоплює операційну систему Windows, сервіси Xbox тощо, зросли на 14% та становили 15,1 млрд дол.
Наразі акції корпорації торгуються на рівні 232,33 долара (+1,22%), після публікації звітності вони сягнули рекордних 234,18 долара (NASDAQ).
Читайте також: Фонд Сороса хоче продати свою частку в аналітичній компанії Palantir
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам