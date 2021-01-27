Акції Microsoft на рекордних рівнях після публікації фінзвіту

Стрибок у показниках спростував очікування аналітиків Уолл-стріт, що очікували уповільнення зростання до рівня нижче 10 відсотків

Корпорація Microsoft опублікувала фінансову звітність, у якій йдеться про зростання доходів на 17% внаслідок активного попиту на ігри та хмарні системи - акції компанії вартують 234,18 долара.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, даних NASDAQ, повідомляє "Економічна правда".

У компанії відзвітували про наступні результати:

Дохід становить 43,1 млрд дол (+17%);

Операційний дохід становить 17,9 млрд дол (+29%);

Чистий прибуток становить 15,5 млрд дол (+33%).

Стрибок у показниках спростував очікування аналітиків Уолл-стріт, що очікували уповільнення зростання до рівня нижче 10 відсотків.

Серед трьох категорій, на яких зосереджується діяльність корпорації, найбільше зросли продажі у Intelligent Cloud, хмарних системах - на 23%, що принесло 14,6 млрд доларів доходу. Серед них на 50% більше доходу принесла система Azure, яку компанії почали активно використовувати в умовах дистанційної роботи.

Прибутки від сервісів у бізнес-процесах та продуктивності зросли на 13% (13,4 млрд дол) - йдеться, зокрема, про пакет програм Office.

Прибутки від More Personal Computing, що охоплює операційну систему Windows, сервіси Xbox тощо, зросли на 14% та становили 15,1 млрд дол.

Наразі акції корпорації торгуються на рівні 232,33 долара (+1,22%), після публікації звітності вони сягнули рекордних 234,18 долара (NASDAQ).

Читайте також: Фонд Сороса хоче продати свою частку в аналітичній компанії Palantir