Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Фонд Сороса хоче продати свою частку в аналітичній компанії Palantir

У Фонді Сороса кажуть, що мають наміри продати свою частку
Soros Fund Management має наміри продати свою частку у компанії Palantir. Це понад 18 мільйонів акцій.
Фонд Сороса хоче продати свою частку в аналітичній компанії Palantir Фото: з вільних джерел

Soros Fund Management, який очолює філантроп Джордж Сорос, нещодавно повідомив про володіння акціями компанії Palantir, зазначає "Економічна правда". Ця компанія працює з низкою держустанов у всьому світі у напрямку аналітики big data.

Фонд придбав понад 18 мільйонів акцій. Окрім нього, в Palantir інвестувала компанія Third Point, що придбала понад 2 мільйона акцій.

Проте у Фонді Сороса кажуть, що мають наміри продати свою частку. Наразі їхні акції становлять 1% паперів із правом голосування та є результатом ранніх інвестицій 2012 року колишнім менеджером Фонду.

У CNN вказують на те, що новини про володіння Фонду часткою Palantir здивували публіку, адже йшли у розріз із ліберальною політикою установи.

Співзасновник Palantir є учасником холдинґу PayPal, що допоміг розвинути фінансового гіганта на ринку. Він же є підтримував Дональда Трампа у президентській гонитві 2016 року.

У Фонді Сороса на це відповіли тим, що інвестиції були зроблені до того, як став зрозумілим негативний соціальний вплив big data, і що сьогодні фонд не інвестував би у такі ініціативи.

Palantir відкрив публічний продаж акцій у вересні цьогоріч. За декілька місяців продажу на Wall Street їхня ціна зросла понад як удвічі.

Компанія відслідковує та зберігає величезні обсяги даних з усього світу, що провокує підозри щодо захисту приватних даних. Її фінанси донедавна були приховані, проте інформацію відкрили перед виходом на Wall Street.

Читайте також: Акції Zoom обвалилися на новинах про вакцину проти COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2020 12:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
На українському ринку з

На українському ринку з'явилася можливість стати дизайнером власного взуття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.