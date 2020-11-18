Фонд Сороса хоче продати свою частку в аналітичній компанії Palantir

У Фонді Сороса кажуть, що мають наміри продати свою частку

Soros Fund Management має наміри продати свою частку у компанії Palantir. Це понад 18 мільйонів акцій.

Soros Fund Management, який очолює філантроп Джордж Сорос, нещодавно повідомив про володіння акціями компанії Palantir, зазначає "Економічна правда". Ця компанія працює з низкою держустанов у всьому світі у напрямку аналітики big data.

Фонд придбав понад 18 мільйонів акцій. Окрім нього, в Palantir інвестувала компанія Third Point, що придбала понад 2 мільйона акцій.

Проте у Фонді Сороса кажуть, що мають наміри продати свою частку. Наразі їхні акції становлять 1% паперів із правом голосування та є результатом ранніх інвестицій 2012 року колишнім менеджером Фонду.

У CNN вказують на те, що новини про володіння Фонду часткою Palantir здивували публіку, адже йшли у розріз із ліберальною політикою установи.

Співзасновник Palantir є учасником холдинґу PayPal, що допоміг розвинути фінансового гіганта на ринку. Він же є підтримував Дональда Трампа у президентській гонитві 2016 року.

У Фонді Сороса на це відповіли тим, що інвестиції були зроблені до того, як став зрозумілим негативний соціальний вплив big data, і що сьогодні фонд не інвестував би у такі ініціативи.

Palantir відкрив публічний продаж акцій у вересні цьогоріч. За декілька місяців продажу на Wall Street їхня ціна зросла понад як удвічі.

Компанія відслідковує та зберігає величезні обсяги даних з усього світу, що провокує підозри щодо захисту приватних даних. Її фінанси донедавна були приховані, проте інформацію відкрили перед виходом на Wall Street.

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