Фонд Сороса хоче продати свою частку в аналітичній компанії Palantir
Soros Fund Management, який очолює філантроп Джордж Сорос, нещодавно повідомив про володіння акціями компанії Palantir, зазначає "Економічна правда". Ця компанія працює з низкою держустанов у всьому світі у напрямку аналітики big data.
Фонд придбав понад 18 мільйонів акцій. Окрім нього, в Palantir інвестувала компанія Third Point, що придбала понад 2 мільйона акцій.
Проте у Фонді Сороса кажуть, що мають наміри продати свою частку. Наразі їхні акції становлять 1% паперів із правом голосування та є результатом ранніх інвестицій 2012 року колишнім менеджером Фонду.
У CNN вказують на те, що новини про володіння Фонду часткою Palantir здивували публіку, адже йшли у розріз із ліберальною політикою установи.
Співзасновник Palantir є учасником холдинґу PayPal, що допоміг розвинути фінансового гіганта на ринку. Він же є підтримував Дональда Трампа у президентській гонитві 2016 року.
У Фонді Сороса на це відповіли тим, що інвестиції були зроблені до того, як став зрозумілим негативний соціальний вплив big data, і що сьогодні фонд не інвестував би у такі ініціативи.
Palantir відкрив публічний продаж акцій у вересні цьогоріч. За декілька місяців продажу на Wall Street їхня ціна зросла понад як удвічі.
Компанія відслідковує та зберігає величезні обсяги даних з усього світу, що провокує підозри щодо захисту приватних даних. Її фінанси донедавна були приховані, проте інформацію відкрили перед виходом на Wall Street.
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