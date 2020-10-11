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Акції Zoom обвалилися на новинах про вакцину проти COVID-19

Фондові ринки США виросли до рекордних денних значень на тлі новин про успішну третю фазу випробувань вакцини проти COVID-19, розробленої Pfizer.
Акції Zoom обвалилися на новинах про вакцину проти COVID-19 Фото: Економічна правда

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на Business Insider.

Після відкриття торгів 9 листопада S&P 500 показав зростання на 3,6%, збільшившись до 3634 пунктів. Dow Jones - до 29 757,35 пункти, зростання становило 5,1%. Nasdaq виріс на 0,8% до 11 989,18 пункти.

В основному почали дорожчати акції авіакомпаній, ресторанів і фінансового сектора. У той же час папери компаній, які виросли в період дії коронавірусних обмежень, стали стрімко падати.

Акції DocuSign, Peloton, Wayfair, Zoom, Netflix та інших втратили в ціні. Наприклад, папери Zoom через новини про вакцину впали на 20%, а Netflix - на 4,6%.

З початку року, коли почала набирати обертів пандемія по всьому світу, акції Zoom Video виросли на 635%, Amazon, Netflix, Shopify - на 79,2%, 59,1%, 162,8% відповідно.

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10 11 2020 09:57
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