OpenAI обговорює передачу уряду США 5% акцій

Компанія вартістю $852 млрд шукає підтримки адміністрації Трампа на тлі посилення регуляторного тиску.

Компанія OpenAI обговорювала можливість передати уряду США 5% акцій, прагнучи усунути політичні перешкоди та заручитися підтримкою адміністрації Трампа.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За їхніми словами, генеральний директор Сем Альтман вважає, що найкращий спосіб поділитися вигодами від розвитку штучного інтелекту – надати суспільству фінансову частку в компанії. На ранніх етапах переговорів з адміністрацією він запропонував передати державі саме 5% акцій.

Альтман та інші керівники OpenAI запропонували, щоб кожен з провідних американських розробників ШІ передав 5% своїх акцій до фонду, схожого на Alaska Permanent Fund, який виплачує дивіденди уряду і жителям Аляски. До таких компаній могли б долучитися Anthropic, Google, Meta та інші, хоча наразі невідомо, чи погодиться хтось із них.

Передача уряду частки власності має допомогти зміцнити відносини з адміністрацією та пом'якшити політичну критику. Останніми часом компанії, що займаються розробкою ШІ, стикаються з дедалі складнішою ситуацією у Вашингтоні – американське суспільство і політики дедалі більше занепокоєні масштабним будівництвом дата-центрів та впливом штучного інтелекту на ринок праці. Нещодавно випуск найсучасніших моделей OpenAI та Anthropic затримався через перевірки регуляторів, а деякі республіканці виступають за значно жорсткіше регулювання галузі.

За словами співрозмовників, "концептуальні" переговори між урядом і OpenAI перебувають на ранній стадії, а реалізація будь-якої угоди може потребувати схвалення Конгресу. Компанію зараз оцінюють у $852 млрд, а IPO OpenAI може відбутися лише наступного року.