У даркнеті продають дані більш як пів мільйона користувачів Zoom – ЗМІ

"Понад 500 000 акаунтів Zoom продаються у даркнеті й на форумах хакерів, інколи за менш ніж пенні, а в деяких випадках взагалі безкоштовно"

Хакери продають у даркнеті акаунти понад пів мільйона користувачів популярного додатку для відеоконференцій Zoom.

Про це повідомляє портал BleepingComputer, передає УКРІНФОРМ.

"Понад 500 000 акаунтів Zoom продаються у даркнеті й на форумах хакерів, інколи за менш ніж пенні, а в деяких випадках взагалі безкоштовно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, кіберексперти з компанії Cyble помітили, що з 1 квітня на хакерських форумах набирає популярності торгівля акаунтами Zoom.

Загалом вони змогли придбати 530 тисяч акаунтів за оптовою ціною 0,002 долара за обліковий запис. При цьому деякі акаунти взагалі роздають безкоштовно.

Зазначається, що сотні акаунтів пов’язані з американськими університетами.

Нагадаємо, що експерти Google і компанії з кібербезпеки FireEye знайшли технічні докази того, що російські спецслужби причетні до злому електронних листів, пов'язаних з передвиборчою кампанією президента Франції Еммануеля Макрона.