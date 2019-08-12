Google знайшов докази причетності російських хакерів до злому пошти Макрона в 2017 році
"Дослідники Google дійшли висновку, що на початку березня 2017 року перед першим туром виборів президента Франції дві хакерські групи почали розробку операції зі злому штабу Макрона. Згідно з дослідженнями, в атаці винні групи APT28 (Fancy Bear) і Sandworm", - йдеться в матеріалі, передає LB.ua.
Група APT28 відома з розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера, за даними якого вона пов'язана з підрозділом 26165 ГРУ РФ.
Sandworm спеціалізується на участі в операціях з високим ризиком в умовах обмежених часових рамок, її пов'язують з підрозділом ГРУ 74455, який часто працює з підрозділом 26165.
На думку журналістів Le Monde, замовник атаки, під час якої випливло багато інформації, зокрема, офіційних листів і документів, звернувся спочатку до APT28. Потім він вирішив "перестрахуватися" і підключив до роботи Sandworm.Ф
Нагадаємо, що Служба безпеки разом з представниками телерадіокомпанії "Чорноморка" усунула наслідки кібератаки на ефірний сервер ТРК, який після окупації Криму перемістили до Києва.
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