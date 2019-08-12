Google знайшов докази причетності російських хакерів до злому пошти Макрона в 2017 році

Експерти Google і компанії з кібербезпеки FireEye знайшли технічні докази того, що російські спецслужби причетні до злому електронних листів, пов'язаних з передвиборчою кампанією президента Франції Еммануеля Макрона.

"Дослідники Google дійшли висновку, що на початку березня 2017 року перед першим туром виборів президента Франції дві хакерські групи почали розробку операції зі злому штабу Макрона. Згідно з дослідженнями, в атаці винні групи APT28 (Fancy Bear) і Sandworm", - йдеться в матеріалі, передає LB.ua.

Група APT28 відома з розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера, за даними якого вона пов'язана з підрозділом 26165 ГРУ РФ.

Sandworm спеціалізується на участі в операціях з високим ризиком в умовах обмежених часових рамок, її пов'язують з підрозділом ГРУ 74455, який часто працює з підрозділом 26165.

На думку журналістів Le Monde, замовник атаки, під час якої випливло багато інформації, зокрема, офіційних листів і документів, звернувся спочатку до APT28. Потім він вирішив "перестрахуватися" і підключив до роботи Sandworm.Ф

Нагадаємо, що Служба безпеки разом з представниками телерадіокомпанії "Чорноморка" усунула наслідки кібератаки на ефірний сервер ТРК, який після окупації Криму перемістили до Києва.