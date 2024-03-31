ГУР атакували сотні російських сайті на кілька мільярдів доларів

Головне управління розвідки атакували сервер органів російської влади і кілька сайтів з доменом gov.ru не працювали протягом кількох годин.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

Лідер групи і команда хакерського групування "UA25" отримали доступ до більше ніж 100 російських сайтів за декілька хвилин.

Кіберфахівці проникнули на сервери критично важливої інфраструктури і отримати десятки терабайтів засекреченої інформації.

В СтратКомі ЗСУ розказали, що ця хакерська атака завдавала збитків країні-агресору більше, ніж на 12 мільярдів доларів. На відновлення серверів та інформації потрібна велика кількість часу і ресурсів.

На початку місяця ми писали, що ГУР "зламало" сайт міноборони росії.