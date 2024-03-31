ГУР атакували сотні російських сайті на кілька мільярдів доларів
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.
Лідер групи і команда хакерського групування "UA25" отримали доступ до більше ніж 100 російських сайтів за декілька хвилин.
Кіберфахівці проникнули на сервери критично важливої інфраструктури і отримати десятки терабайтів засекреченої інформації.
В СтратКомі ЗСУ розказали, що ця хакерська атака завдавала збитків країні-агресору більше, ніж на 12 мільярдів доларів. На відновлення серверів та інформації потрібна велика кількість часу і ресурсів.
На початку місяця ми писали, що ГУР "зламало" сайт міноборони росії.