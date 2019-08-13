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СБУ усунула наслідки кібератаки на Чорноморській ТРК

Через шкідливу програму зловмисники отримали контроль над серверами ТРК і вивели систему з ладу
Служба безпеки разом з представниками телерадіокомпанії "Чорноморка" усунула наслідки кібератаки на ефірний сервер ТРК, який після окупації Криму перемістили до Києва.
СБУ усунула наслідки кібератаки на Чорноморській ТРК Фото: EPA/UPG

"СБУ встановили, що кібератака була спрямована на блокування і виведення з ладу всіх ключових елементів управління ефіром, резервного копіювання та запасних інструментів. Зловмисники через шкідливе програмне забезпечення отримали контроль над серверним обладнанням телерадіокомпанії і вивели систему з ладу", - повідомляє СБУ.

СБУ локалізувала кібератаку і блокувала її негативний вплив на ефірний сервер телерадіокомпанії.

Зараз роботу ТРК повністю відновлено, а її команда спільно з фахівцями СБУ розробляє надійнішу систему захисту серверного обладнання від стороннього незаконного втручання.

Нагадаємо, що координовані Китаєм хакери здійснили атаку на системи телекомунікаційних компаній більш ніж в 30 країнах.

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