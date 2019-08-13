СБУ усунула наслідки кібератаки на Чорноморській ТРК
"СБУ встановили, що кібератака була спрямована на блокування і виведення з ладу всіх ключових елементів управління ефіром, резервного копіювання та запасних інструментів. Зловмисники через шкідливе програмне забезпечення отримали контроль над серверним обладнанням телерадіокомпанії і вивели систему з ладу", - повідомляє СБУ.
СБУ локалізувала кібератаку і блокувала її негативний вплив на ефірний сервер телерадіокомпанії.
Зараз роботу ТРК повністю відновлено, а її команда спільно з фахівцями СБУ розробляє надійнішу систему захисту серверного обладнання від стороннього незаконного втручання.
Нагадаємо, що координовані Китаєм хакери здійснили атаку на системи телекомунікаційних компаній більш ніж в 30 країнах.
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