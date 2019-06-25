Хакери зламали телекомунікаційні системи в 30 країнах

"Рівень комплексності свідчить про те, що це не кримінальне угруповання"

Координовані Китаєм хакери здійснили атаку на системи телекомунікаційних компаній більш ніж в 30 країнах.

В результаті злому телекомунікаційних систем викрадені великі обсяги приватних даних, а також інформація компаній. У той же час назви компаній, а також країни, які зазнали хакерських атак, не називаються, повідомляє DW із посиланням на американо-ізраїльське підприємство сфері безпеки Cybereason.

Повідомляється, що хакери розгортали доступ до систем ще з 2017 року і здійснювали його протягом 2018 року. Активну діяльність нелегального доступу до телекомунікаційних систем Cybereason зауважив у цьому році.

"Рівень комплексності свідчить про те, що це не кримінальне угруповання", - підкреслив керівник Cybereason Ліор Дев. За його словами, атака такого обсягу могла координуватися тільки урядом будь-якої країни, а використані програми з високим ступенем ймовірності показали, що вона була здійснена з Китаю.

За даними Cybereason, метою хакерської атаки є інформація про окремих осіб в урядах, політиці, а також в силових органах. За даними агентства, хакери забезпечили доступ до кожного користувача і його паролю, завдяки чому отримали, зокрема, рахунки і дані про телефонні з'єднання.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, що хакери з Ірану атакували 200 компаній по всьому світу.

В травні 2019 року президент США Дональд Трамп підписав указ, який наказує всім компаніям в США припинити використовувати телекомунікаційне обладнання, вироблене компаніями, які "становлять загрозу" для національної безпеки США і її цифрової економіки.

Влада США вважає, що Китай через обладнання для мереж 5G, які постачає в тому числі і Huawei, займається шпигунством.

Раніше повідомлялося, що корпорація Google перериває співпрацю з китайською компанією Huawei після того, як Міністерство торгівлі США оголосило про намір внести китайську компанію в чорний список.