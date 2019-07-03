Хакери з Ірану атакували 200 компаній по всьому світу

Збиток від їх дій сягає сотень мільйонів доларів

Понад 200 компаній по всьому світу зазнали за минулі два роки атак групи хакерів, імовірно, пов'язаної з урядом Ірану.

Жертвами злочинців були в основному нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства, а також концерни, що займаються міжнародним бізнесом у таких країнах, як Німеччина, Саудівська Аравія, Великобританія, Індія і США, йдеться в дослідженні корпорації Microsoft, інформує Deutsche Welle.

За даними Microsoft, викрадаючи конфіденційну інформацію підприємств і стираючи дані з пам'яті комп'ютерів, кіберзлочинці заподіяли сумарних збитків у розмірі сотень мільйонів доларів.

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За оцінкою фахівців корпорації, за атаками стоїть хакерське угруповання Holmium, що має зв'язки з урядом Ірану. Крім того, окремі зломи виконувала за дорученням Holmium інше хакерське угруповання - APT33.

На думку експертів з безпеки, Тегеран зараз прагне наростити потенціал для кібератак через посилення санкцій тиску на Іран з боку США.

Нагадаємо, хакери опублікували персональні дані сотень німецьких політиків з великих партій, зокрема дані кредитних карток і номери мобільних телефонів. Також хакери отримали доступ до даних відомих телеведучих, журналістів, співаків та діячів культури.

Речник уряду Німеччини зазначив, що жодні секретні дані Меркель не потрапили в мережу.

Також, німецьке відомство з безпеки у сфері інформаційних технологій (BSI) знало про великий витік особистих даних німецьких політиків та інших відомих осіб кілька тижнів тому, проте не повідомило про це правоохоронні органи.