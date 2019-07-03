Хакери з Ірану атакували 200 компаній по всьому світу
Жертвами злочинців були в основному нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства, а також концерни, що займаються міжнародним бізнесом у таких країнах, як Німеччина, Саудівська Аравія, Великобританія, Індія і США, йдеться в дослідженні корпорації Microsoft, інформує Deutsche Welle.
За даними Microsoft, викрадаючи конфіденційну інформацію підприємств і стираючи дані з пам'яті комп'ютерів, кіберзлочинці заподіяли сумарних збитків у розмірі сотень мільйонів доларів.
Пентагон відключив російську "фабрику тролів" від інтернету в день виборів до Конгресу
За оцінкою фахівців корпорації, за атаками стоїть хакерське угруповання Holmium, що має зв'язки з урядом Ірану. Крім того, окремі зломи виконувала за дорученням Holmium інше хакерське угруповання - APT33.
На думку експертів з безпеки, Тегеран зараз прагне наростити потенціал для кібератак через посилення санкцій тиску на Іран з боку США.
Нагадаємо, хакери опублікували персональні дані сотень німецьких політиків з великих партій, зокрема дані кредитних карток і номери мобільних телефонів. Також хакери отримали доступ до даних відомих телеведучих, журналістів, співаків та діячів культури.
Речник уряду Німеччини зазначив, що жодні секретні дані Меркель не потрапили в мережу.
Також, німецьке відомство з безпеки у сфері інформаційних технологій (BSI) знало про великий витік особистих даних німецьких політиків та інших відомих осіб кілька тижнів тому, проте не повідомило про це правоохоронні органи.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"