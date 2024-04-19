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ФБР заявляє, що китайські хакери готуються атакувати інфраструктуру США – Reuters

19 квітня 2024, 18:56
ФБР заявляє, що китайські хакери готуються атакувати інфраструктуру США – Reuters
Фото: Ukrinform
Пекін готується фізично зруйнувати критичну інфраструктуру Сполучених штатів, а для цього Китай планує задіяти свою хакерську групу, яка вже проникла в комп'ютерні мережі інфраструктурних компаній США.

Про це повідомляє агенція Reuters.

"Китайські провладні хакери проникли в критично важливу інфраструктуру США і чекають слушного моменту, аби завдати нищівного удару", - заявив директор ФБР Крістофер Рей.

За його словами, китайська хакерська група, відома як Volt Typhoon, успішно отримала доступ до комп’ютерних мереж численних американських компаній телекомунікаційного, енергетичного, водопровідного та інших критичних секторів. 

Директора ФБР говорить, що Китай розвиває "здатність фізично зруйнувати нашу критично важливу інфраструктуру в той момент, який він вибере". 

"Його план полягає в тому, щоб завдати підлих ударів по цивільній інфраструктурі, щоб спробувати викликати паніку", – сказав Крістофер Рей.

Наміри хакерського угруповання узгоджуються з більш широким наміром Китаю утримати США від захисту Тайваню.

Нещодавно речник китайського Міністерства закордонних справ заявив, що хакерська група Volt Typhoon не пов’язана з урядом Китаю і є частиною злочинної групи, що спеціалізується на програмах-вимагачах.

Майже рік тому китайські хакери зламали електронну пошту урядів у Європі.
Китайхакериінфраструктура США

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