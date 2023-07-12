Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Китайські хакери зламали електронну пошту урядів у Європі – Microsoft

12 липня 2023, 09:24
Китайські хакери зламали електронну пошту урядів у Європі – Microsoft
Фото: EPA/UPG
Це не перше виявлення хакерської групи з Китаю, яка проводить кібератаки з метою отримання конфіденційної інформації.

Хакерська група, що базується в Китаї, з метою шпигунства зламала ряд облікових записів електронної пошти, пов'язаних з державними установами в Західній Європі.

Про це повідомляє Microsoft .

Microsoft повідомила, що група, яку вона ідентифікувала як Storm-0558, у середині травня отримала доступ до даних електронної пошти приблизно 25 організацій та змогла залишатися непоміченою протягом місяця.

Компанія-розробник програмного забезпечення виявила пролом лише після розслідування в середині червня, коли її попередили клієнти про ненормальну поштову активність.

"За нашими оцінками, цей противник займається шпигунством, наприклад, отриманням доступу до систем електронної пошти для збору розвідданих", - написав Чарлі Белл, виконавчий віце-президент Microsoft.

Він додав, що Storm-0558 здійснив атаку, підробивши токени автентифікації, необхідні для доступу до облікових записів електронної пошти користувачів. З того часу Microsoft повідомила постраждалих клієнтів і вжила відповідних заходів щодо пом'якшення наслідків, йдеться в повідомленні компанії.

Microsoft заявила, що співпрацює з агентством кіберзахисту Міністерства внутрішньої безпеки для усунення порушення та продовжить розслідування та моніторинг групи, що базується в Китаї. Компанія додала значні автоматичні виявлення ознак компрометації системи, щоб посилити захист.

Це не перше виявлення хакерської групи з Китаю, яка проводить кібератаки з метою отримання конфіденційної інформації.

У травні Microsoft заявила, що хакерська група Volt Typhoon, спонсорована китайською державою, атакувала критичну інфраструктуру в Гуамі. Там знаходяться основні військові об'єкти США, зокрема база ВМС Andersen, яка є ключовою для реагування на будь-який конфлікт в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Корпорація Microsoft повідомила , що Volt Typhoon розробляє можливості, які можуть порушити критичну комунікаційну інфраструктуру між Сполученими Штатами та регіоном Азії під час майбутніх криз.

MicrosoftКитайхакери

Останні матеріали

Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Політика
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Переклад iPress – 12 липня 2023, 11:54
Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Політика
Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Переклад iPress – 11 липня 2023, 14:10
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Політика
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 липня 2023, 12:08
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Cуспільство
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 липня 2023, 08:48
Українські сили змінили тактику на Південному фронті. Головна одиниця виміру успіху ЗСУ – втрати росіян – Том Купер
Cуспільство
Українські сили змінили тактику на Південному фронті. Головна одиниця виміру успіху ЗСУ – втрати росіян – Том Купер
Переклад iPress – 10 липня 2023, 15:38
Куди рухається війна. У затягуванні наступу слід винити гальмуючі США, натомість Ердоган яскраво принизив путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Куди рухається війна. У затягуванні наступу слід винити гальмуючі США, натомість Ердоган яскраво принизив путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 липня 2023, 12:43
Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдатів. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Технології
Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдатів. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Переклад iPress – 10 липня 2023, 01:28
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Політика
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Переклад iPress – 07 липня 2023, 15:45
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється