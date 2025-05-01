Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

WSJ: Рада директорів Tesla розпочала пошук заміни Маску – компанія заперечує

01 травня 2025, 16:13
WSJ: Рада директорів Tesla розпочала пошук заміни Маску – компанія заперечує
Tesla Model S. Фото: AFP
Акції Tesla серйозно впали через роботу Маска у Вашингтоні.

Після серйозного падіння акцій Tesla рада директорів компанії почала шукати заміну гендиректору Ілону Маску. Зокрема, члени ради директорів звернулися до кількох фірм з підбору керівників, щоб вони розробили офіційну процедуру пошуку.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Зазначається, що останнім часом у Tesla зростала напруженість: продажі падали, а Маск проводив значну частину свого часу у Вашингтоні, керуючи Департаментом ефективності уряду (DOGE). Минулого місяця рада директорів зустрілася з Маском та сказала йому, що він має більше часу приділяти Tesla та сказати про це публічно. Мільярдер не чинив опір.

Журналісти вказують, що минулого тижня компанія заявила про падіння прибутку за перший квартал на 71%. Після цього Маск сказав інвесторам, що незабаром повернеться до своєї роботи в Tesla.

Тим часом у компанії спростовують інформацію журналістів про пошук заміни Маску. Голова ради директорів Tesla Motors Робін Денхолм заявила, що це "абсолютна неправда". Сам Маск назвав статтю "грубим порушенням етики".

"Це НАДЗВИЧАЙНО ГРУБЕ ПОРУШЕННЯ ЕТИКИ, що WSJ опублікувала НАВМИСНО НЕПРАВДИВУ СТАТТЮ і не включила попереднього однозначного спростування з боку ради директорів Tesla!" — написав Маск.

акціїTeslaІлон Маск

Останні матеріали

Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Політика
Приниження рівного. Поступки Заходу лише зміцнять вісь Пекін-москва – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 01 травня 2025, 15:18
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Політика
Стів Віткофф не повинен очолювати переговори з Іраном та росією. Як спецпосланник гальмує політику Трампа – New York Post
Переклад iPress – 01 травня 2025, 12:38
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Минулотижневі атаки орків закінчувалися однаково: великими втратами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 травня 2025, 08:35
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Політика
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 22:17
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Політика
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 15:15
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 11:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється