WSJ: Рада директорів Tesla розпочала пошук заміни Маску – компанія заперечує

Акції Tesla серйозно впали через роботу Маска у Вашингтоні.

Після серйозного падіння акцій Tesla рада директорів компанії почала шукати заміну гендиректору Ілону Маску. Зокрема, члени ради директорів звернулися до кількох фірм з підбору керівників, щоб вони розробили офіційну процедуру пошуку.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Зазначається, що останнім часом у Tesla зростала напруженість: продажі падали, а Маск проводив значну частину свого часу у Вашингтоні, керуючи Департаментом ефективності уряду (DOGE). Минулого місяця рада директорів зустрілася з Маском та сказала йому, що він має більше часу приділяти Tesla та сказати про це публічно. Мільярдер не чинив опір.

Журналісти вказують, що минулого тижня компанія заявила про падіння прибутку за перший квартал на 71%. Після цього Маск сказав інвесторам, що незабаром повернеться до своєї роботи в Tesla.

Тим часом у компанії спростовують інформацію журналістів про пошук заміни Маску. Голова ради директорів Tesla Motors Робін Денхолм заявила, що це "абсолютна неправда". Сам Маск назвав статтю "грубим порушенням етики".

"Це НАДЗВИЧАЙНО ГРУБЕ ПОРУШЕННЯ ЕТИКИ, що WSJ опублікувала НАВМИСНО НЕПРАВДИВУ СТАТТЮ і не включила попереднього однозначного спростування з боку ради директорів Tesla!" — написав Маск.