Акції Tesla впали нижче рівня, на якому їх радили купувати – Bloomberg

Акції американського виробника електромобілів 7 квітня опустилися до $214,80 на тлі обвалу на світових фондових ринках

Акції компанії Tesla Inc. продовжили падати на початку торгів у понеділок та опустилися нижче тієї ціни, про яку міністр торгівлі США Говард Лутнік говорив, що “нижче впасти не можливо”.

Акції Tesla впали більш ніж на 10% до 214,80 долара на тлі ширшого обвалу на світових фондових ринках. В інтерв’ю Fox News 19 березня, коли акції Tesla закрилися на рівні 235,86 долара, міністр торгівлі Говард Лутнік заявив, що глядачам слід купувати акції, сказавши, що “так дешево вони більше ніколи не будуть коштувати”. Наступного дня генеральний директор Ілон Маск порадив працівникам Tesla утриматися від продажу своїх акцій. Сьогодні акції Tesla опустилися нижче рівня, на якому Лутнік їх рекламував.

Останнє падіння сталося після того, як один з найзавзятіших прихильників акцій Tesla – аналітик Wedbush Securities Деніел Айвз – знизив свій ціновий орієнтир більш ніж на 40%, посилаючись на торгівельну політику Дональда Трампа та кризу бренду, спричинену діями Маска.

Tesla Inc. поглибила втрати на початку торгів у понеділок після того, як Айвз знизив цільову ціну на 43%. Минулого тижня компанія повідомила, що обсяги поставок у першому кварталі не виправдали навіть суттєво занижених очікувань, знизившись до найнижчого рівня з 2022 року.

Райан Брінкман з JPMorgan Chase & Co., один із найбільш песимістично налаштованих аналітиків щодо акцій Tesla на Уолл-стріт, заявив, що, можливо, недооцінив силу реакції споживачів і “безпрецедентну шкоду бренду”.

Кілька аналітиків знизили свої прогнози щодо продажів і прибутку Tesla ще до того, як компанія оприлюднила слабкі показники постачання. І хоча Tesla вважається відносно ізольованою від нещодавно оголошених Трампом 25% тарифів на імпортні автомобілі, Маск попередив, що компанія не залишиться поза впливом.

“Тарифи в нинішньому вигляді підірвуть Tesla, її ланцюжки постачання та глобальну присутність, яка протягом багатьох років була очевидною перевагою над зростаючими конкурентами, такими як BYD”, – написав Айвз у записці для клієнтів у неділю.

Найбільше занепокоєння, за словами Айвза, викликає позиція Tesla на китайському ринку.

“Важко переоцінити негативний ефект від тарифної політики Трампа в Китаї та асоціації з Маском – це ще більше підштовхне китайських споживачів до купівлі вітчизняних автомобілів, таких як BYD, Nio, Xpeng та інших”, – зазначив Айвз.