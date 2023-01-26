Матеріали:
Теми:
БІЗНЕС & ФІНАНСИ

Акції німецького концерну Rheinmetall злетіли до рекордного рівня — Reuters

26 січня 2023, 14:10
Акції німецького концерну Rheinmetall злетіли до рекордного рівня — Reuters
джерело infostock.bg
Довгоочікуване рішення Німеччини відправити в Україну важкі танки Leopard, які виробляє компанія Rheinmetall спільно з Krauss-Maffei Wegmann, підняло акції майже 134-річної фірми до рекордного рівня.

Про це повідомляє Reuters.

Завдяки цьому вартість виробника танків, боєприпасів та іншої військової техніки наразі оцінюється приблизно в €10 мільярдів ($11 мільярдів), що в два з половиною рази більше, ніж минулого року, і може зробити його "блакитною фішкою" німецького індексу DAX.

Заснована в 1889 році для постачання боєприпасів для тодішньої Німецької імперії, Rheinmetall продовжувала залишатися ключовим постачальником зброї для німецьких військових під час Першої та Другої світових воєн, під час яких компанія була тимчасово націоналізована.

Сьогодні компанія, яка також є ключовим постачальником для автомобільного сектору, налічує понад 25 000 співробітників по всьому світу, і окрім бойового танка Leopard також виробляє бойові машини піхоти Puma та Marder, а також кілька типів боєприпасів.

Досі прямі поставки Rheinmetall в Україну включали системи протиповітряної оборони, які використовуються для боротьби з безпілотниками, боєприпаси, військові вантажівки, а також польові шпиталі.

Група заявила, що може поставити в Україну загалом 139 танків Leopard: 51 моделі 2 і 88 — старішої моделі 1. Rheinmetall заявила, що 29 танків Leopard 2A можуть бути  передані до квітня-травня.

Аналітики Stifel Equity Research оцінюють, що поставки Leopard можуть принести Rheinmetall від €300 до €350 мільйонів цього та наступного року, що значно підвищить прибутки компанії.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall може надати велику кількість боєприпасів для сучасних бойових танків Leopard 2, які Німеччина та інші країни відправлять Україні.

Німеччинаакціїтанкиконцерн

Останні матеріали

Арештований ФБРівець, Дерипаска, Трамп та Україна. Що їх пов’язує – Тімоті Снайдер
Політика
Арештований ФБРівець, Дерипаска, Трамп та Україна. Що їх пов’язує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 січня 2023, 16:52
Україну слід перетворити на смертоносну для ворога силу. Потрібні далекобійні ракети, безпілотники на кшталт MQ-9 Reaper та F-16 – експерти Hudson Institute
Політика
Україну слід перетворити на смертоносну для ворога силу. Потрібні далекобійні ракети, безпілотники на кшталт MQ-9 Reaper та F-16 – експерти Hudson Institute
Переклад iPress – 26 січня 2023, 11:53
Гірка правда про те, як росія грабує українське мистецтво. І як їй в цьому допомагали місцеві колаборанти – The Atlantic
Cуспільство
Гірка правда про те, як росія грабує українське мистецтво. І як їй в цьому допомагали місцеві колаборанти – The Atlantic
Переклад iPress – 26 січня 2023, 09:41
Пентагон планує
Пентагон планує "залізний кулак" України. Як робили дипломатичну ковбасу у Рамштайні – Washington Post
Переклад iPress – 25 січня 2023, 14:32
Потрібен міжнародний трибунал. Як притягнути путіна та його посіпак до відповідальності – Washington Post
Політика
Потрібен міжнародний трибунал. Як притягнути путіна та його посіпак до відповідальності – Washington Post
Переклад iPress – 25 січня 2023, 11:38
Німці відкидали правду про
Німці відкидали правду про "Північний потік-2" так, що навіть Дональд Трамп почервонів би. У чому, власне, проблема Німеччини з росією?
Переклад iPress – 25 січня 2023, 09:12
Хто виграє війну за Тайвань? Сі Цзіньпіню варто поцікавитися, наскільки достовірні повідомлення про доблесть армії путіна до нього доходять – Wall Street Journal
Політика
Хто виграє війну за Тайвань? Сі Цзіньпіню варто поцікавитися, наскільки достовірні повідомлення про доблесть армії путіна до нього доходять – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 січня 2023, 15:09
Останній
Політика
Останній "Рамштайн". Що має більше значення, а що менше – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 24 січня 2023, 11:45
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється