Акції німецького концерну Rheinmetall злетіли до рекордного рівня — Reuters

Довгоочікуване рішення Німеччини відправити в Україну важкі танки Leopard, які виробляє компанія Rheinmetall спільно з Krauss-Maffei Wegmann, підняло акції майже 134-річної фірми до рекордного рівня.

Про це повідомляє Reuters.

Завдяки цьому вартість виробника танків, боєприпасів та іншої військової техніки наразі оцінюється приблизно в €10 мільярдів ($11 мільярдів), що в два з половиною рази більше, ніж минулого року, і може зробити його "блакитною фішкою" німецького індексу DAX.

Заснована в 1889 році для постачання боєприпасів для тодішньої Німецької імперії, Rheinmetall продовжувала залишатися ключовим постачальником зброї для німецьких військових під час Першої та Другої світових воєн, під час яких компанія була тимчасово націоналізована.

Сьогодні компанія, яка також є ключовим постачальником для автомобільного сектору, налічує понад 25 000 співробітників по всьому світу, і окрім бойового танка Leopard також виробляє бойові машини піхоти Puma та Marder, а також кілька типів боєприпасів.

Досі прямі поставки Rheinmetall в Україну включали системи протиповітряної оборони, які використовуються для боротьби з безпілотниками, боєприпаси, військові вантажівки, а також польові шпиталі.

Група заявила, що може поставити в Україну загалом 139 танків Leopard: 51 моделі 2 і 88 — старішої моделі 1. Rheinmetall заявила, що 29 танків Leopard 2A можуть бути передані до квітня-травня.

Аналітики Stifel Equity Research оцінюють, що поставки Leopard можуть принести Rheinmetall від €300 до €350 мільйонів цього та наступного року, що значно підвищить прибутки компанії.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall може надати велику кількість боєприпасів для сучасних бойових танків Leopard 2, які Німеччина та інші країни відправлять Україні.