Акції Rheinmetall від початку повномасштабної війни в Україні виросли в 10 разів

Комапнія вже побудувала кілька заводів на території України.

В лютому три роки тому акції німецької оборонної компанії Rheinmetall торгувалися за ціною в 96,8 єврє, а вже зараз їх ціна сягнула 968 євро за акцію.

Про це повідомляє видання Bild.

23 лютого 2022 року акції найбільшої німецької оборонної компанії торгувалися за ціною в 96,8 євро, а тепер їхня ціна на біржі Xetra сягнула 968 євро за акцію.

Конценрн Rheinmetall виробляє танки, артилерію, зенітні гармати та боєприпаси.

Усе це є необхідним в війні в Україні.

Rheinmetall постачає зброю Києву, а також виграє від підвищеного попиту з боку країн НАТО, які відчувають загрозу з боку росії і тому вкладають більше коштів в оборону.

Кілька тижнів тому ми писали, що Rheinmetall готовий будувати в Україні третій завод.