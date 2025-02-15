Rheinmetall готовий будувати в Україні третій завод

Війна не впливатиме на ці плани.

Збройовий концерн Rheinmetall планує відкрити три заводи в Україні.

Про це генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер розповів в інтерв'ю DW.

"Першим на території України почав працювати завод з ремонту техніки, зараз будується завод з виробництва боєприпасів, а третім ми хотіли б побудувати завод із випуску зенітних систем", - заявив гендиректор концерну.

Завод з виробництва боєприпасів почне працювати в 2026 році.

"Як я вже казав, ми мали затримки", - додав Паппергер.

Він пояснив, що в Україні на заваді швидкому відкриттю заводів стоять бюрократичні бар'єри, і додав, що у Німеччині будівництво заводів відбувається швидше, а от війна не має суттєвого впливу на завод.

"Майже ніяк, ми ж не на лінії фронту. Основні бойові дії відбуваються там. Так, бувають ракетні удари... Але до цього можна підготуватись. На виробництво це не впливає", - додав керівник Rheinmetall.

Паппергер також додав, що стратегія концерну - побудувати в Україні три заводи, і це, за його словами, не залежить від того, буде війна чи ні.

"Вражають знання людей в Україні, їхня мотивація. Українці, які працюють у мене на фабриках, дуже мотивовані, вони знають, що роблять і вони дуже добре навчені. Тобто, з людської точки зору, Україна, звичайно, перемагає, попри всі страждання, які вона, на жаль, зазнає", - підсумував він.

Раніше гендиректор заявив, що заводи Rheinmetall захищені, але ППО не мають.