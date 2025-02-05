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Заводи Rheinmetall захищені, але ППО не мають – керівник концерну

05 лютого 2025, 11:37
Заводи Rheinmetall захищені, але ППО не мають – керівник концерну
Велика увага приділена кібербезпеці і зовнішнім периметрам заводів.

Глава збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що заводи добре захищені від можливих російських диверсій, проте систем протиповітряної оборони навколо них немає.

Про це він сказав під час панельної дискусії на конференції "Безпека та оборона у 2025 році", пише німецький державний телеканал DW.

На питання щодо заходів безпеки, які планує вжити концерн Rheinmetall через загрозу диверсій рф - керівник скахав, що такі заходи вже вжиті за погодженням з федеральними міністерствами оборони, внутрішніх справ та економіки.

"Наші заводи дуже добре захищені. Особлива увага приділена кібербезпеці. Але й за зовнішнім периметром укріплені зони охорони", – додав Паппергер.

За його словами, систем протиповітряної оборони на випадок російської атаки на заводи Rheinmetall ракетами, як і раніше, немає. 

"Мене повсякчас запитують, що станеться, якщо москва випустить ракети великої дальності по наших підприємствах.  Я відповідаю, що все дуже просто: тоді буде війна, тоді Німеччина здійснить бомбардування у відповідь, а не байдуже спостерігатиме за знищенням наших військових об'єктів. Тому я, зрозуміло, не став розміщувати навколо наших заводів зенітні установки. У цьому немає жодної потреби", – констатував він.

Глава конценрну також прокоментував можливоі мотиви спроби замаху на нього, вчиненого, як припускається, на замовлення кремля.

"Можливо, я був надто активний у тому, що стосується нарощування інвестицій, і це не сподобалося путіну. Втім, якби мене не стало, концерн просто очолила б нова людина, і нічого не змінилося б", – сказав Паппергер.

Минулого тижня в Іспанії стався вибух на заводі Rheinmetall, але це був не теракт.

 

РосіязахистRheinmetall

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