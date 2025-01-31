В Іспанії стався вибух на заводі Rheinmetall: не теракт
Сьогодні, 31 січня, в Іспанії на німецькому концерні Rheinmetall стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів.
Однак немає жодних доказів того, що це була навмисна атака, пише агентство Reuters.
"Компанія не бачить жодних доказів атаки", - заявили в Rheinmetall.
В концерні додали, що місцева влада в Іспанії розслідує причину вибуху.
Відомо, що в результаті інциденту постраждали шість осіб: одна людина отримала серйозні поранення, ще одна середнього ступеня тяжкості, а четверо - легкі.
Дочірня компанія Rheinmetall виробляє порох для військових та цивільних потреб на заводі в Хавалі-В'єхо. Там працює працює 427 людей.
"Виробничі потужності не постраждали внаслідок інциденту, і жодних виробничих втрат не очікується", - додали в компанії.
Днями ми писали, що росія планувала вбивство глави німецького оборонного концерну.