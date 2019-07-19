Акції російського банку виставили на українській фондовій біржі
Зазначається, що на продаж виставили 5,08 мільйона акцій банку. Початкова вартість продажу складає 532,1 мільйона гривень. Акції продадуть за допомогою аукціону, який відбудеться 28 серпня, інформуют в "Громадське" з посиланням на прес-службу біржі.
За даними Finclub, виставляє акції на продаж компанія Коломойського "Дайріс".
10 червня "Промінвестбанк" подав на Україну до Стокгольмського арбітражу. Загальна вартість позову складає "сотні мільйонів доларів".
Нагадаємо, Українська біржа й надалі користуватиметься програмним забезпеченням Московської біржі попри її внесення до санкційних списків Ради Національної безпеки і оборони.
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