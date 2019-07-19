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За п'ять місяців населення України зменшилося на понад 122 тисячі

Протягом січня-травня 2019 року чисельність населення України зменшилася на 122,4 тисяч людей
Так, чисельність наявного населення в Україні станом на 1 червня 2019 року становила близько 42 мільйонів 31 тисячі людей.
За п Фото: noi.md

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих — 49 живонароджених", — йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

Нагадаємо, за 5 років 219 представників Національної гвардії загинули в боях на Донбасі, 812 отримали поранення, ще 14 зникли безвісти.

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