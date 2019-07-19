За п'ять місяців населення України зменшилося на понад 122 тисячі Протягом січня-травня 2019 року чисельність населення України зменшилася на 122,4 тисяч людей

Так, чисельність наявного населення в Україні станом на 1 червня 2019 року становила близько 42 мільйонів 31 тисячі людей.

Фото: noi.md

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію