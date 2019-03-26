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За п'ять років на Донбасі загинули 219 бійців Нацгвардії, - МВС

"1364 відзначені державними нагородами, зокрема 188 посмертно"
За 5 років 219 представників Національної гвардії загинули в боях на Донбасі, 812 отримали поранення, ще 14 зникли безвісти.
За п Фото:Facebook

"Трохи цифр на першу 5 річницю Національна гвардія України: 45 тисяч особового складу (законом передбачено збільшення за потреби до 60 тисяч); 34495 учасників бойових дій", – написав речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, інформує "Українська правда".

"1364 відзначені державними нагородами, зокрема 188 посмертно; три Героя України (посмертно) – генерал-майор Сергій Кульчицький, лейтенант Богдан Завада, солдат Євген Тельнов", – продовжив Шевченко.

"Всього – 219 загиблих в АТО і ООС; 812 поранених і травмованих на війні; 14 зниклих без вісти", – констатував він.

Нагадаємо, що у бойових діях на сході України з 2014 року брали участь понад 7 тисяч військовослужбовців-жінок, з них шестеро загинули.

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26 03 2019 10:57
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