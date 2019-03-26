За п'ять років на Донбасі загинули 219 бійців Нацгвардії, - МВС
"Трохи цифр на першу 5 річницю Національна гвардія України: 45 тисяч особового складу (законом передбачено збільшення за потреби до 60 тисяч); 34495 учасників бойових дій", – написав речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, інформує "Українська правда".
"1364 відзначені державними нагородами, зокрема 188 посмертно; три Героя України (посмертно) – генерал-майор Сергій Кульчицький, лейтенант Богдан Завада, солдат Євген Тельнов", – продовжив Шевченко.
"Всього – 219 загиблих в АТО і ООС; 812 поранених і травмованих на війні; 14 зниклих без вісти", – констатував він.
Нагадаємо, що у бойових діях на сході України з 2014 року брали участь понад 7 тисяч військовослужбовців-жінок, з них шестеро загинули.
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