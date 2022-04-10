Акції Tesla впали через висловлювання Ілона Маска про Крим

Наразі компанію оцінюють у 706 млрд доларів

Акції компанії Tesla втратили майже 9% вартості на тлі публікації її засновником Ілоном Маском свого бачення "умов" завершення війни між Україною та росією, серед яких пропозиція віддати рф Крим.

За даними біржі Nasdaq , вартість однієї акції впала майже на 23 долари і тепер складає близько $242. Падіння акцій Tesla тривало упродовж усього дня. Наразі компанію оцінюють у 706 мільярдів доларів.

На дописи Маска відреагувала низка українських та іноземних публічних діячів, дипломатів. Президент України Володимир Зеленський у відповідь опублікував своє опитування у Twitter: "Який Ілон Маск вам подобається більше: той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує росію?".