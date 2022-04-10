НОВИНИНаразі компанію оцінюють у 706 млрд доларівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Акції Tesla впали через висловлювання Ілона Маска про Крим
Фото: з вільних джерел
Акції компанії Tesla втратили майже 9% вартості на тлі публікації її засновником Ілоном Маском свого бачення "умов" завершення війни між Україною та росією, серед яких пропозиція віддати рф Крим.
За даними біржі Nasdaq, вартість однієї акції впала майже на 23 долари і тепер складає близько $242. Падіння акцій Tesla тривало упродовж усього дня. Наразі компанію оцінюють у 706 мільярдів доларів.
3 жовтня 2022 року мільярдер Ілон Маск запропонував залишити Крим росії, а в анексованих регіонах повторити "референдуми" під наглядом ООН.
На дописи Маска відреагувала низка українських та іноземних публічних діячів, дипломатів. Президент України Володимир Зеленський у відповідь опублікував своє опитування у Twitter: "Який Ілон Маск вам подобається більше: той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує росію?".
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 10 2022 07:56 МЕДІА
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян
- Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман
СТАТТІ